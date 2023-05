Meloni dagli alluvionati dell’Emilia-Romagna: “Il governo c’è”

La premier Meloni in Emilia-Romagna nelle aree colpite dall’alluvione: “Oggi ho trovato gente commossa e mi sono commossa. Vediamo cosa c’è da fare, il governo c’è”

La Premier Giorgia Meloni è in Emilia-Romagna. Atterrata all’aeroporto di Rimini, ha lasciato in anticipo il G7 di Hiroshima e sta visitando le zone colpite dalla tremenda alluvione dei giorni scorsi.

Nel giro nei territori colpiti, a Ghibullo (RA), un cittadino dalla sua macchina scende a ringraziare la premier in visita a sorpresa e munita di galosce per la pioggia: “Qui non si è mai visto neanche il sindaco di Ravenna, neanche Bonaccini“. Alberto Albonetti, che pubblica il video su Facebook, è un cittadino-volontario che porta da bere e da mangiare alle persone che sono rimaste bloccate a casa.

“Siete molto bravi, complimenti per quello che fate“, risponde Meloni come riferisce la Dire (www.dire.it).

MELONI: “NON È IL MOMENTO DELLE PASSERELLE”

“C’è bisogno di molto lavoro, ma ho trovato tanti volontari orgogliosi che hanno detto ‘Ci rimetteremo in piedi’. Non è il momento delle passerelle e il nostro lavoro, al netto di quello fatto dalla Protezione civile e dalle Forze dell’ordine, è dare risposte immediate- ha detto la premier in un punto stampa dopo l’incontro alla Prefettura di Ravenna- Oggi ho trovato gente commossa e mi sono commossa. Ho parlato con il presidente Bonaccini, i sindaci e la Protezione civile per capire cosa c’è da fare. Il governo c’è. È stata una tragedia, ma possiamo dimostrare quanto siamo concreti. I danni sono ingenti e andranno mobilitare molte risorse”.