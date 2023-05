Maker Faire Rome 2023: ultimi giorni per partecipare

Aperta la call per le Università e per i centri di ricerca per la Maker Faire Rome – The European Edition 2023: c’è tempo fino al 31 maggio per presentare il proprio progetto

È aperta la call per le Università e per i centri di ricerca per la Maker Faire Rome – The European Edition 2023: c’è tempo fino al 31 maggio per presentare il proprio progetto.

La kermesse – promossa e organizzata dalla Camera di commercio di Roma – si terrà dal 20 al 22 ottobre alla Fiera di Roma e affronterà tutte le componenti chiave dell’innovazione: dal’IoT (Internet of Things) alla robotica dall’intelligenza artificiale all’economia circolare dall’agritech al digital manufacturing agli e-sport passando per i big data e l’aerospazio fino alle ultime scoperte del Metaverso e della realtà aumentata. Non mancheranno le sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music – molto apprezzate dal grande pubblico – che esploreranno l’intersezione tra arti musica scienza e tecnologia sezioni che rappresentano l’opportunità per i visitatori di scoprire come il digitale supporta stimola e abilita creatività produzione e consumi culturali.

La call è rivolta alle Università statali e agli Istituti di ricerca pubblici con l’obiettivo di promuovere l’innovazione, attraverso la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo dell’imprenditorialità individuale e collettiva, premiando i progetti ritenuti più meritevoli.

Le Università e gli Istituti di di ricerca pubblici, i cui progetti saranno selezionati, potranno disporre di uno spazio all’interno di #MFR2023 e potranno:

esporre un progetto: sarà fornito uno spazio per permettere la fruizione di quanto esposto a visitatori e curiosi (l’area nuda, il cui allestimento è a carico dell’espositore, sarà fornita gratuitamente mentre lo stand preallestito da 8 mq ha un costo pari a di 400,00 euro); realizzare interventi (presentazioni al pubblico): sarà fornito uno spazio fisico e/o virtuale dove si potranno realizzare delle presentazioni su argomenti attinenti ai temi proposti dalla Manifestazione raccontare la propria esperienza e svolgere dimostrazioni di attività pratiche (workshop). In considerazione del fatto che Maker Faire Rome è preceduta e seguita da una serie di eventi e iniziative che non si esauriscono nei tre giorni di Manifestazione, la programmazione di dettaglio di tali attività potrebbe avvenire in modalità digitale in date diverse da quelle previste per l’evento espositivo. esibirsi in pubblico (performance): sarà fornito uno spazio fisico e/o virtuale o un palcoscenico fisico e/o virtuale per potersi esibire nella propria performance, creativa, tecnologica, robotica, musicale. Le esibizioni potranno svolgersi anche in forma di webinar, in modo da agevolare la fruizione e la diffusione tra il pubblico anche da remoto.

La chiusura della call è fissata il 31 maggio. Per partecipare è necessario iscriversi al sito di Maker Faire Rome. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione si trovano a questo link.

Conclusa la call, l’Unità comunicazione del Cnr si occuperà di coordinare la partecipazione all’evento e di fare da tramite tra l’organizzazione e i proponenti dei progetti Cnr.