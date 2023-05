Lello Arena e Stefano Fresi ospiti a “Da noi a ruota libera” su Rai 1

Nella domenica pomeriggio di Rai 1 torna l’appuntamento con “Da noi…a ruota libera”. Tra gli ospiti: Lello Arena, Pierpaolo Spollon, Stefano Fresi e Cristiana Polegri

Sono Lello Arena, Pierpaolo Spollon, Stefano Fresi e Cristiana Polegri gli ospiti di Francesca a “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy in onda domenica 21 maggio alle 17.20 su Rai 1. Nel corso della puntata, spazio anche all’attualità e a quanto accaduto in Emilia-Romagna con collegamenti dalla Regione e il sostegno alla raccolta fondi.

Lello Arena, attore, regista, scrittore, sceneggiatore, si racconterà parlando di sé, del suo rapporto con Napoli, delle persone incontrate nel corso della sua carriera, del suo impegno per i giovani, svelando anche aspetti inediti della sua vita e del suo carattere, e non mancheranno le sorprese che, come consuetudine del format, usciranno dalla ruota.

Protagonista anche Pierpaolo Spollon, uno dei volti più amati delle serie più seguite Rai, da “Doc”, di cui sono da poco iniziate le riprese della terza stagione, a “Che Dio ci aiuti”, passando per “Blanca”, “La Porta Rossa”, “L’Allieva” e molte altre.

Si chiude con Stefano Fresi e Cristiana Polegri, coppia nella vita e anche in scena: lui, attore tra i più apprezzati del panorama italiano, attualmente protagonista di “Vivere non è un gioco da ragazzi”, la serie in onda su Rai 1; lei, musicista, ha omaggiato il grande compositore e direttore d’orchestra statunitense, Henry Mancini, celebre per alcune delle colonne sonore più belle della storia del cinema, con l’album e lo spettacolo “It had better be Henry Mancini”, con la partecipazione, tanto nell’album quanto nello spettacolo, dello stesso Fresi.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.