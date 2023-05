I BluArtico tornano con “Mostri sotto al Letto”

Seconda uscita con Sorry Mom! per la band milanese BluArtico. “Mostri sotto al letto” è una canzone che racconta una fase della vita comune a tutti

Seconda uscita con Sorry Mom! per la band milanese BluArtico. Mostri sotto al letto è una canzone che racconta una fase della vita comune a tutti: l’innocenza che se ne va, una nuova nascita, i trent’anni che non sono poi così male. I “mostri sotto al letto” a volte sono una comodità e la paura una scusa per non andare avanti.

Per questa occasione la band ha collaborato nella produzione con Andrea Rock, mentre il video che accompagna il brano è stato registrato da Pietro Berselli- per Be Machine Studio

I BluArtico nascono da ciò che resta dei Crevice, band attiva dal 2006, dai quali hanno ereditato i brani dell’ultimo disco “Pesci”, poi integrati nel loro repertorio.

La band nasce nella periferia di Milano ed è composta da Elia (voce, chitarra), Pawl (Chitarra), Andrea “Nene” Nembri (basso). A settembre firmano con l’etichetta Sorry Mom! e cominciano le registrazioni del nuovo album agli Attitude studio di Milano, prodotti da Andrea Rock e Gianluca Veronal.

A novembre 2022 esce il primo singolo “Alberi”, seguito dall’ultimissimo “Mostri sotto al letto”.