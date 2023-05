Gli YES rinviano al 2024 il tour “Relayer”

Concerti: gli YES hanno preso la decisione di rinviare al 2024 il tour di Relayer, incluse le date italiane di Milano, Roma e Padova

A causa di circostanze impreviste al di fuori del controllo della band, gli YES hanno preso la decisione di rinviare al 2024 il tour di Relayer, incluse le date italiane di Milano, Roma e Padova. I biglietti già acquistati rimangono validi per i nuovi appuntamenti che verranno comunicati prossimamente.

Di seguito la dichiarazione ufficiale:

È con enorme rammarico che, a causa di circostanze impreviste al di fuori del controllo della band, gli YES hanno preso la decisione di rinviare al prossimo anno Relayer, il loro tour europeo e britannico del 2023.

Gli YES e il loro management hanno esplorato tutte le strade possibili per organizzare una copertura assicurativa per il tour in caso di problematiche legate al COVID-19 o una clausola di “rischio guerra”. Ma il comparto assicurativo ha ritirato tutte le garanzie che rendevano possibili i tour prima del COVID e prima del conflitto in Ucraina.

È necessario effettuare le dovute valutazioni, prendendo in considerazione tutti i rischi quando si va in tournée e gli YES hanno sempre pagato un premio per la copertura in caso di atti terroristici, oltre ai rischi convenzionali di cancellazione. Con l’obiettivo di supportare i locali e il personale, gli YES hanno effettuato un tour nel Regno Unito nel 2022, ma la band non potrà intraprendere un nuovo tour di tale portata con una tale quantità di rischi non assicurati.

Le nuove date saranno annunciate a breve – tutti i biglietti resteranno validi.

Gli YES desiderano esprimere il loro sincero rammarico ai fan, domandando la loro comprensione. La band ha ricevuto le garanzie necessarie per il tour del 2024 e si impegna a tornare sul palco per questa data.