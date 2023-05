A “Citofonare Rai2” puntata speciale dedicata all’alluvione

Stamani su Rai 2 “Citofonare Rai 2”, con Paola Perego e Simona Ventura che saranno in onda con una puntata speciale, dedicata all’emergenza alluvione in Emilia-Romagna

Domenica 21 maggio alle 11.15 su Rai 2 torna “Citofonare Rai 2”, con Paola Perego e Simona Ventura che saranno in onda con una puntata speciale, ampiamente dedicata all’emergenza alluvione che sta colpendo il centro nord. Saranno sempre aperti i collegamenti con inviati sul territorio che aggiorneranno sugli ultimi avvenimenti e interverrà Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna. Non mancheranno appelli per le donazioni a favore degli alluvionati.

In studio due ospiti legati alla terra di Romagna, Mirko Casadei e Serena Grandi, e il meteorologo Luca Ciceroni. In collegamento anche Gene Gnocchi, sfollato dalla sua casa di Faenza.

Prestando grande attenzione al momento delicato che sta affrontando l’Italia Paola Perego e Simona Ventura cercheranno comunque di dare continuità al programma, raccontando un grande personaggio della tv, Gigi Sabani, imitatore e show man amatissimo dal pubblico, attraverso le preziose Teche Rai e le parole di suo figlio Simone.

Antonella Elia sarà collegata con Enzo Paolo Turchi per omaggiare un’altra grande e indimenticabile romagnola, Raffaella Carrà. In studio, la puntata si concluderà con l’oroscopo di Simon and the Stars.