Fernando Alba online con il video ufficiale di “Il sole e la luna”

Fernando Alba online su YouTube con il video ufficiale del singolo “Il sole e la luna”: il brano è anche in rotazione radiofonica

Fernando Alba pubblica il videoclip del suo ultimo singolo e mette in scena “IL SOLE E LA LUNA” affidando la narrativa a due attrici bellissime: Giada Sereni (giorno), Emma Padoan (notte). Il Video, girato personalmente dal Cantautore ed ispirato alle nostre più belle stelle dell’universo, è interamente girato a Roma tra la notte fonda e le prime luci dell’alba. Si apre con un cameo dell’Artista che al sorgere del sole si affaccia su Ponte Sisto (trastevere) e, senza alcun playback, ci racconta la storia del Sole e della Luna con una successione di immagini artistiche suggestive che ritraggono, inquadratura dopo inquadratura, le protagoniste Giada ed Emma che percorrono in solitudine ognuna la propria strada, lasciandosi baciare dalla luce irradiata da questi due astri meravigliosi.

https://www.youtube.com/watch?v=qd95Xyq7VqM

Raccontare del Sole e della Luna non era una cosa semplice! Da millenni tutti gli artisti del mondo si sono ispirati ad esse e credo che abbiano già detto tutto, afferma Fernando Alba. Ancora più difficile è stato mettere questo mio racconto in musica e poi concepire un video-visual che potesse arrivare al cuore ed emozionare. Ho voluto comunque alzare la testa e provare a dire la mia con questa mia nuova opera, anche per dare continuità al lavoro che sto facendo per raccontare il tempo in cui viviamo, iniziato con la canzone “Abbiamo contagiato il mondo” e continuato con i successivi singoli “Immagina”, “La canzone del mondo” ed oggi, appunto, con “Il Sole e la Luna“. Spero tanto che possa piacere nella sua semplicità.

Il Sole e la Luna, edito da Maqueta Records, scritto e composto da Fernando Alba, è già disponibile anche nei digital store ed in radio. Quest’inno dedicato all’Universo che ci circonda è stato inciso a Sòfia, con la partecipazione della Bulgarian National Radio Symphony Orchestra ed un’élite di musicisti italiani: Marco Rovinelli alla batteria, Giorgio Rosciglione al contrabbasso, Seby Burgio al pianoforte, Simone Gianlorenzi alla chitarra elettrica, Mario Romano alla chitarra acustica. Il testo altamente poetico si appoggia a delle melodie ed armonie jazy, con sfumature rockeggianti, due generi musicali agli antipodi volutamente in contrapposizione, come a voler sottolineare musicalmente la contrapposizione tra il Sole e la Luna.

Fernando Alba cantautore e compositore di origini siciliane, cresciuto artisticamente a Roma, inizia a scrivere canzoni, ad arrangiare e produrre verso la fine degli anni ’90. Un’infanzia fatta di scoperte legate alle nuove tecnologie musicali: Atari, Midi, Multitraccia, Campionatori e Batterie Elettroniche lo avviano ad una carriera da compositore producer. Dopo un periodo di studi al Conservatorio di Frosinone per il corso di Applicazione Industriale della Musica, fonda la Maqueta Records, etichetta discografica indipendente. Pubblica il suo primo singolo nel 2010 “La Bicicletta” ed inizia una carriera artistica Cantautorale fatta di piccoli passi, nel rispetto dell’arte e della professionalità. Attualmente ha all’attivo due album, “La Chitarra Nuova” e “Nello Stesso Acido”, diversi singoli e numerose partecipazioni nel mondo delle colonne sonore.. Negli anni collabora con altri artisti italiani ed internazionali, sia come autore che come producer, curando per alcuni anche la direzione artistica e coinvolgendo nei suoi lavori molti tra i più apprezzati musicisti del panorama nazionale. Nel 2020 pubblica i singoli “Pensiero Fisso”, “Abbiamo Contagiato il Mondo”, “Immagina” e ad aprile 2021 “L’odore dell’amore”. In questo 2022 pubblica il singolo “La canzone del Mondo” brano dalle sonorità irlandesi, dedicato al nostro pianeta e conclude l’anno con “Il sole e la luna”. Cura nello stesso anno la produzione delle colonne sonore dei film: L’uomo sulla strada, Backstage – dietro le quinte.