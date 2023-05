“Appuntamento a Londra” in scena al Teatro Lo Spazio

Lo spettacolo “Appuntamento a Londra” del premio Nobel Mario Vargas Llosa torna al Teatro Lo Spazio alla fine di questa stagione dopo il grande successo a Teatrosophia

Dopo il grande successo ottenuto al suo debutto, sabato 20 e domenica 21 maggio al Teatro Lo Spazio sarà di nuovo in scena APPUNTAMENTO A LONDRA, il thriller psicologico del Premio Nobel per la Letteratura Mario Vargas Llosa, con la regia di Ilenia Costanza, che vede in scena Enzo Piscopo e Guido Lomoro, e le musiche originali di Lorena Vetro.

Testo affascinante e raramente rappresentato in Italia, in questa versione prodotta da I Vetri Blu e Teatrosophia, ha goduto di ottime recensioni e ha salutato un parterre di artisti straordinari, come Massimiliano Caiazzo, Arisa, Pamela Prati, Garrison Rochelle, Elena D’Amario, Alda D’Eusanio, Morgana Giovannetti, Giuseppe Manfridi e molti altri addetti ai lavori.

È la storia di un incontro; quello in un noto albergo londinese, tra un ricco uomo d’affari peruviano e una donna, che si presenta come la sorella del suo vecchio amico d’infanzia, sparito in adolescenza per ragioni mai svelate.

I due si raccontano, in un susseguirsi di colpi di scena, mentre la vera identità della donna si fa sempre più ambigua, inquietante, forse fantasmatica.

Un thriller sottile, insinuante: un gioco pericoloso che, come uno specchio magico, rivela ai personaggi (e al pubblico!) verità scomode, sepolte nei meandri più reconditi dell’anima, mostrando loro quanto si reciti, come ci si travesta, mentendo ogni giorno, per creare un’altra vita; quell’altra vita che inventiamo, perché non possiamo viverla davvero.

Ma la notte viene per i sogni; viene a rompere la schiavitù dell’esistenza quotidiana, per darci asilo nella fantasticheria, verso avventure più stuzzicanti di quelle che la vita reale ci consente.

In un’atmosfera onirica, a tratti pervasa dai ritmi gioiosi e sensuali del Vals criollo sudamericano, ha luogo un duello tra la finzione e la vita, in cui l’affondo, come piace all’autore, è del tutto paradossale.

“APPUNTAMENTO A LONDRA”

di Mario Vargas Llosa

Teatro Lo Spazio

Via Locri, 47 – 00182 – Roma

Sabato ore 21/Domenica ore 18:00

https://www.vivaticket.com/it/venue/teatro-lo-spazio-ridotto/512564061

Tel: 06 7720 4149 / 339 775 9351

Mail: info@teatrolospazio.it