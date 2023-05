Stasera su Rai 2 “Unfaithful. L’amore infedele”: la trama del film

“Unfaithful. L’amore infedele” di Adrian Lyne in prima serata su Rai 2: ecco la trama del film con Richard Gere, Diane Lane e Olivier Martinez

Sarà il film “Unfaithful – L’amore infedele” il protagonista della prima serata di giovedì 18 maggio su Rai 2: uscito nel 2002 e interpretato da Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Michelle Monaghan, Myra, Lucretia Taylor e Chad Lowe, è il remake del celebre film francese Stéphane, una moglie infedele, di Claude Chabrol. Partendo dalla storia di una coppia felice, ma che va incontro all’infedeltà di uno dei due coniugi, il regista Adrian Lyne, autore di alcuni tra i maggiori cult degli anni Ottanta e Novanta come “9 settimane e ½”, “Attrazione fatale” e “Lolita”, ha modo di ritornare sull’analisi dei rapporti matrimoniali e sessuali.

Il film ha per protagonisti i coniugi Edward e Connie Sumner, i quali hanno tutto ciò che serve per potersi definire felici: una buona posizione economica, un bambino affettuoso, un’accogliente casa a New York e, soprattutto, l’amore e il rispetto reciproco.

Ma l’inaspettato è sempre dietro l’angolo. Un giorno, infatti, a causa di una raffica di vento Connie si scontra con un affascinante sconosciuto, cadendo e ferendosi. L’uomo, un venditore di libri antichi di origine francese, di nome Paul Martel, la invita nel suo appartamento per medicarle il ginocchio. Da quell’incontro apparentemente banale, nascerà tra i due un’attrazione difficile da reprimere. Con il passare del tempo, però, Edward inizierà a notare strani comportamenti nella moglie e deciderà di indagare. Ciò che scoprirà, sarà naturalmente una sorpresa per lui, convinto di avere un matrimonio felice. Più la passione diventa ossessione, più i tre si ritroveranno loro malgrado coinvolti in un intreccio da cui non sembra esserci via di uscita.