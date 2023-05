I Siriana tornano con il singolo “Quel che resta di noi”

La band dei Siriana torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Quel che resta di noi”, disponibile in radio e in digitale

On air su tutte le maggiori piattaforme musicali “Quel che resta di noi”, il nuovo singolo della band Siriana, label e distribuzione Accannone Records/Believe, edizioni musicali ARIEL S.A.S..

Il nuovo brano della band fondata dall’attore Marcello Maietta vede la collaborazione eccellente sia al testo che alla produzione artistica di Pierpaolo Capovilla e rappresenta il singolo di lancio dell’album di debutto dei Siriana “NEORAMA” in uscita il prossimo 17 aprile 2023.

Il brano “Quel che resta di noi” racconta del processo di crescita che avviene dentro di noi ogni volta che ci scontriamo con una realtà troppo difficile da sopportare. Un processo talvolta doloroso, ma che una volta affrontato porta ad una vera e propria rinascita. In un mondo che sta diventando troppo spesso omologante, “Quel che resta di noi” è il grido di chi non accetta ciò che è facile ma combatte per ciò che è giusto.

Come ormai la band ci ha piacevolmente abituato al singolo è abbinato il relativo videoclip – in uscita il prossimo 22 marzo, alle ore 18.00 – con la regia di Marcello Maietta, che ha come protagonista l’attore italiano Andrea Cortesi ed è girato interamente in camera-car.

Vi è la metafora tra il viaggio che il protagonista percorre in macchina e il viaggio che egli compie dentro di sé. Attraverso la sua solitudine, il protagonista ripercorre la sua vita e i suoi ricordi, fino a prendere coscienza di una verità che lo porterà ad uscire dal suo rifugio interiore per guardare finalmente al futuro.

Come lo stesso Marcello Maietta, portavoce della band, dichiara: “con l’album “NEORAMA” (che significa “guardare il mondo dal suo interno” in portoghese) vogliamo infondere nell’ascoltatore il coraggio di compiere un viaggio che lo possa portare a riscoprire se stesso. In un mondo in continua trasformazione, il singolo “Quel che resta di noi” è il primo passo per entrare nelle sonorità dei Siriana e per iniziare a guardare il mondo dal suo interno.”

I Siriana sono una band alternative-rock italiana, caratterizzata da atmosfere operistiche malinconiche e fusioni digitali con sorprese di pura rabbia hard rock. Fondata e capitanata dall’attore italiano Marcello Maietta (voce e chitarra) con Michele Tomasini (chitarre e cori), Elia Martina (basso e sinth) e Francesco Zoli (batteria)-

Il percorso artistico dei Siriana è nato nel 2018 (partito inizialmente con il nome “Brando”): vincitori nel 2020 al Festival Internazionale del videoclip “IMAGinACTION” per il miglior videoclip italiano con il video della canzone “Come ti vorrei”; nello stesso anno, vincono l’ambito riconoscimento per la “Miglior Performance Live” al Sanremo Rock Festival, sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo, consegnato dal celebre produttore Ettore Diliberto della Universal Music.

La band dei Siriana, inoltre, vanta numerose collaborazioni live, con rappresentanti di primo livello del panorama musicale italiano tra i quali, solo per citarne, alcune, con il cantautore italiano Motta, con Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, con The Zen Circus con Omar Pedrini.

Ascolta quel che resta di noi su Spotify:

https://open.spotify.com/track/5E6HkhzuDD4PYGm2BtIQur?si=B9r87Z23S027ybtWGdebhg