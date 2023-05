Asma: l’automonitoraggio via app dell’inalatore migliora aderenza a terapia

Asma: all’automonitoraggio giornaliero dell’esperienza d’impiego di un inalatore digitale mediante app corrisponde una migliore aderenza alla terapia prescritta

I pazienti affetti da asma che fanno ricorso all’automonitoraggio giornaliero dell’esperienza d’impiego di un inalatore digitale mediante app sperimentano una migliore aderenza alla terapia prescritta, stando ai risultati di uno studio presentato nel corso del congresso annuale dell’American Academy of Allergy, Asthma & Immunology.

Razionale e disegno dello studio

Gli inalatori digitali possono essere di aiuto ai pazienti e agli operatori sanitari per segnalare la scarsa aderenza ai farmaci anti-asmatici in terapia di mantenimento. Gli inalatori Digihaler, ad esempio, trasmettono i dati relativi al loro impiego, in modalità wireless, ad una applicazione per smartphone che consente di tracciarne l’uso. L’app in questione include una sezione dedicata all’autovalutazione volontaria giornaliera dell’esperienza d’impiego dell’inalatore (DSA), non specifica per la respirazione.

Lo studio CONNECT2 ha messo a confronto i sistemi basati sugli inalatori Digihalers MRDS (the Digihaler Maintenance and Reliever Digital System; fluticasone propionato/salmeterolo e salbutamolo) con gli inalatori standard utilizzati per la terapia di mantenimento e al bisogno nell’asma. In questo modo, I ricercatori sono riusciti a descrivere la relazione esistente tra le risposte DSA e l’aderenza alla terapia inalatoria.

Il questionario DSA prevedeva al suo interno delle domande nelle quali si chiedeva agli utenti come si sentissero ogni giorno; gli utenti potevano selezionare l’emoticon smile che rappresentasse al meglio la loro risposta tra tre scelte possibili (faccina felice, neutra o triste). Agli utenti dell’app era consentito rispondere una sola volta al giorno.

Lo studio ha incluso 242 partecipanti di età pari o superiore a 13 anni (età media, 47 anni; 73% donne) con un controllo dell’asma non ottimale, basato su punteggi del Test di Controllo dell’Asma (ACT) inferiori a 19 (media, 14,5), che avevano fatto ricorso alla terapia inalatoria MRDS mediante inalatore digitale.

Per partecipare allo studio, i pazienti dovevano aver dichiarato di essere in trattamento con ICS o LABA e di essere disposti a sostituire questi farmaci e il trattamento al bisogno con fluticasone propionato/salmeterolo e salbutamolo mediante inalatore Digihaler.

I partecipanti allo studio sono stati randomizzati, secondo uno schema 4:3, a trattamento MRDS con inalatore digitale o a trattamento standard con inalatore, per 24 settimane.

Risultati principali

Cento-ottantuno pazienti (74,8%) hanno completato lo studio, e 147 (81%; età media, 48,3 anni; deviazione standard [SD], 18,1; 75% donne; punteggio ACT medio, 14,6; SD, 2,8) hanno totalizzato almeno una risposta al questionario DSA.

Dai risultati è emerso che i partecipanti con un maggior numero di risposte al questionario DSA tendevano ad avere una percentuale maggiore di aderenza ai farmaci di mantenimento. Inoltre, i partecipanti che superavano la soglia di aderenza, riportavano anche una percentuale maggiore di risposte positive al questionario DSA.

Non solo: È stata documentata anche l’esistenza di un’associazione tra un’aderenza ai farmaci di mantenimento pari o superiore al 75% e una percentuale maggiore di risposte positive al questionario DSA (emoticon “faccina felice”) rispetto alle percentuali di aderenza inferiori a questa soglia.

In particolare, il 66% delle risposte al questionario DSA è risultato positivo tra i pazienti che avevano raggiunto il 75% o più di aderenza, rispetto al 55% delle risposte al questionario DSA tra i pazienti che non avevano raggiunto il 75% di aderenza.

Analogamente, il 63% delle risposte al questionario DSA è risultato positivo tra coloro che avevano raggiunto il 45% di aderenza, mentre il 78% delle risposte era positivo tra i partecipanti che avevano raggiunto il 95% di aderenza.

Riassumendo

In conclusione, i risultati di questo studio evidenziano un legame tra la risposta al questionario di autovalutazione DSA e l’aderenza alla terapia inalatoria prescritta, scrivono i ricercatori nelle conclusioni dell’abstract di presentazione del lavoro al Congresso.

L’accesso alle informazioni sull’aderenza dei pazienti all’impiego dell’inalatore, insieme a promemoria e feedback, suffraga l’impiego dell’app da parte dei pazienti e si associa ad una migliore aderenza e ad outcome migliori.

Bibliografia

Mosnaim GS, et al. Abstract 488. Presented at: AAAAI Annual Meeting; Feb. 24-27, 2023; San Antonio.