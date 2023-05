Il film “La abuela” in prima Tv su Rai 4: ecco la trama

Stasera in prima Tv su Rai 4 “La Abuela”: ecco la trama del film con Vera Valdez, Almudena Amor, Michael Collis, Pierre-François Garel, Chacha Huang

Serata da brividi su Rai 4 con il film “La Abuela” del regista Paco Plaza in onda in prima visione Tv. Nel film la giovane modella in ascesa Susana deve accantonare la sua attività a Parigi per tornare a Madrid e occuparsi della nonna malata. L’anziana donna, però, nasconde un terrificante segreto. Arrivata a casa, infatti, la nonna non la riconosce. Inoltre, Susana vorrebbe rientrare a Parigi per lavorare ma ogni volta succede qualcosa che la costringe a rimandare la partenza e le sue giornate si trasformano in un incubo.

Nel cast: Vera Valdez, Almudena Amor, Michael Collis, Pierre-François Garel, Chacha Huang.