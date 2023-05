Televisione: Temptation Island torna il 26 giugno

Temptation Island torna il 26 giugno sui canali Mediaset: ecco le anticipazioni. A breve inizieranno le riprese della nuova edizione del reality

Il reality show che testa l’amore sta per tornare. La nuova edizione di Temptation Island parte su Canale 5 fra poco più di un mese. Come riporta, infatti, Trash Italiano, “secondo i listini di Publitalia, il programma andrà in onda da lunedì 26 giugno”.

LEGGI ANCHE: Temptation Island dice no alle coppie Vip: niente Donnalisi e Oriele nella nuova edizione

TEMPTATION ISLAND, LE ANTICIPAZIONI

Attualmente sono poche le info sulla nuova edizione di Temptation Island. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, le riprese dovrebbero iniziare a breve e dureranno circa tre settimane. La location scelta dovrebbe essere ancora una volta il mare della Sardegna. Sono anni, infatti, che il set di Temptation Island è il resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Tra i tentatori e le tentatrici potrebbero esserci alcuni volti di Uomini e Donne. L’unica certezza, al momento, è il ritorno alla conduzione di Filippo Bisciglia. Inoltre, come anticipato dal settimanale ‘Chi’, quest’anno la scelta di Mediaset è quella di far tornare lo show al format originale, senza dunque inserire nel cast coppie Vip.