Previsioni meteo 16 maggio 2023: tempo instabile al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 16 maggio 2023: prosegue la fase di tempo instabile con piogge e temporali al Centro e al Sud

Il mese di maggio si sta caratterizzando per una lunga fase perturbata sull’Italia, con frequenti passaggi instabili, piogge, grandinate e nubifragi. Meteo di nuovo in peggioramento ad inizio di questa settimana per la risalita dal nord Africa di una depressione in approfondimento sul basso Tirreno. Nella giornata di oggi la ciclogenesi si porterà sulle regioni centrali, dove la giornata risulterà spiccatamente instabile, con acquazzoni e temporali ancora su Sicilia e settori tirrenici meridionali; migliora sul resto del sud, mentre le condizioni meteo peggioreranno su tutto il nord Italia. Venti forti di burrasca con raffiche fino a 100 km/h. Ciclogenesi in riassorbimento nel corso della giornata di mercoledì, ma con residui fenomeni attesi ancora sulle regioni centro-meridionali Peninsulari e settori a sud del Po.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 16 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con piogge su Emilia Romagna, Trentino e Triveneto. Al pomeriggio persiste il maltempo con precipitazioni diffuse. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con fenomeni intensi in Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse su tutti i settori, più asciutto sul Lazio. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su tutte le regioni. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli coperti e piogge diffuse.

In Toscana tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Ancora fenomeni possibili in serata e nottata soprattutto sulle zone interne della regione.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni attese su Campania, Molise, Calabria e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con qualche pioggia anche in Sardegna. In serata persistono le piogge tra Campania e Basilicata, migliora altrove.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi, specie sui settori occidentali. Tra la sera e la notte ancora fenomeni sulle coste tirreniche, localmente a carattere di temporale, più asciutto altrove.

Temperature minime in rialzo al centro-nord, ed in calo al sud; massime in generale diminuzione.

