Isola dei Famosi: Corinne Clery sviene in diretta Tv

L’attrice Corinne Clery ha avuto un malore durante la diretta dell’Isola dei famosi: doveva sostenere una prova ma è svenuta per la sua fobia dei serpenti

Doveva infilare la mano in una scatola al buio, senza conoscere cosa ci fosse dentro. Si trattava della ‘prova delle fobie’, uno dei giochi studiati dalla produzione dell’Isola dei famosi per tenere alta la tensione e testare il livello di resistenza dei concorrenti. Ma l’attrice, oggi 73enne, Corinne Clery l’ha vissuta veramente troppo male, tanto che è arrivata appunto a svenire e perdere i sensi. È stata accompagnata fuori dal gioco per qualche minuto. La scena è avvenuta durante la diretta della puntata di lunedì 15 maggio.

IL MOMENTO DI PANICO

La donna, già contraria a fare la prova, è stata accompagnata davanti alla scatola: stava continuando a dire che non avrebbe fatto la prova, quando ha cominciato a dare segni evidenti di malessere. “Sta tremando, le manca il respiro“, ha detto l’inviato Alvin avvicinandosi. Le rassicurazioni di Ilary Blasi sul fatto che nella scatola non ci sarebbero stati serpenti non sono servite, forse la donna era ormai troppo spaventata per ascoltare. “Corinne, so che hai la fobia dei serpenti e posso garantirti che all’interno della scatola non c’è alcun serpente“, ha detto la conduttrice. Ma non è bastato. Dallo studio, l’opinionista Enrico Papi si è espresso contro la prova: “Con le fobie non si scherza, Corinne non fare la prova Possiamo evitare che la faccia, non può farla qualcun altro?”. Fatto sta che nel frattempo Corinne Clery è svenuta tra le braccia di Alvin (che l’ha sorretta subito aiutato da altri naufraghi) ed è stata accompagnata fuori. La puntata è proseguita senza di lei. A sostenere la prova, e a infilare la mano in questa scatola (piena di insetti, scarafaggi e cavallette) è stata Helena. L’obiettivo della prova è cercare tre chiavi con cui aprire il forziere con la parmigiana.

“CORINNE STA BENE”

Alvin ha rassicurato gli spettatori circa le condizioni di salute della naufraga. “Corinne sta bene”, ha spiegato l’inviato in attesa che la naufraga rientrasse in gioco. Pochi minuti dopo, Corinne ha ripreso il suo posto in palapa e, finalmente serena, è riuscita a partecipare alla prova leader.

