“Hurt” è la nuova canzone di Stella Giorgi

Stella Giorgi riprende il suo cammino musicale con una cover. Dopo 4 anni dall’ultimo inedito, la giovanissima artista riminese torna con “Hurt”

Stella Giorgi riprende il suo cammino musicale con una cover. Dopo 4 anni dall’ultimo inedito, la giovanissima artista riminese, ritorna a fare sentire la sua voce mettendosi in gioco con una canzone iconica: Hurt, resa celebre da Christina Aguilera nel 2006, un anno prima della nascita di Stella.

“Questa scelta vuole essere un omaggio a una delle voci che amo di più” dice Stella, “un ringraziamento a una delle cantanti che ammiro e che mi stanno “condizionando” ed emozionando tanto durante questi anni”. Si tratta sicuramente anche di una sfida: non è infatti facile cimentarsi con una canzone come questa. Ma il carattere alla ragazza non manca di certo.

Stella Giorgi riprende il suo cammino musicale dopo uno stop di qualche anno. Stop dalle pubblicazioni, ma non certo dall’arte. Infatti in questo periodo si è immersa completamente nello studio della danza e della recitazione, oltre che del canto (è allieva di Emanuela Cortesi per il canto, di Ketty Capra per la recitazione e della Scuola Anca Ardelean per la danza), raggiungendo notevoli risultati come performer e artista di musical.

“Questo singolo è il primo di una lunga serie. Abbiamo intenzione di creare molti brani nuovi e di cimentarci anche con delle cover. Un progetto lungo, un viaggio musicale che mi rappresenti in questo periodo di cambiamenti.”

Il brano, completamente riarrangiato, è pubblicato dall’etichetta Yourvoice Records.

Dal 19 al 21 maggio Stella sarà anche protagonista del Musical “Grease” che verrà rappresentato al Teatro Rosaspina di Montescudo (Rn) con la compagnia della scuola Anca Aredelan, con coreografie e regia di Giorgia Falcioni