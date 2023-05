ECATE in radio e in digitale con il nuovo singolo “X”

X è il nuovo singolo di ECATE: il brano rappresenta una rinascita dell’artista, uno sfogo verso tutti coloro che non ci accettano per quello che siamo

La cantautrice ECATE, torna dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo ad Aprile 2022, con un nuovo brano, dal titolo “X”, disponibile in tutti gli store digitali.

Nella strumentale si sente un cambiamento rispetto ai suoi brani precedenti, è un brano più spinto, audace, un beat trap accompagnato da un basso distorto che rende perfettamente l’idea di forza e aggressività. A questo beat dalle sonorità trap/rap, si unisce la sua melodia cantata che invece si avvicina più alle linee pop.

Questo senso di cambiamento e di rinascita si può percepire anche dal testo che è appunto, uno sfogo contro tutte quelle persone che non ci accettano per quello che siamo, per chi giudica senza conoscere, per chi cova soltanto odio insensato.

“Sono diventata tutto quello che odiate” è infatti la frase che si ripete nel ritornello, ed è appunto un modo per gridare al mondo “odiami pure, ma io continuerò a fare quello che mi piace”.

Ed è proprio questo il senso della sua rinascita, l’artista infatti racconta:

“Quante volte ci siamo sentiti dire dagli altri: è inutile, smettila!

Quante volte siamo stati insultati e presi di mira per il modo di vestire, il modo di porsi, perché semplicemente stavamo facendo quello che ci rende felici?

A me è capitato molte volte, e dopo anni di sofferenza finalmente posso dire con fierezza che si, sono diventata tutto quello che odiate e questo non mi crea problemi, anzi se vi dà fastidio lo faccio ancora di più.

In conclusione, per chiunque voglia sfogarsi e gridare al mondo quello che è: X è un brano che fa apposta per voi”.

LINK AL BRANO:

link spotify: https://open.spotify.com/track/26LQLyTjSGe1kCgw7UCRi1?si=a6ce5185d4984436

link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GRdEYHoMjZI

link apple music: https://music.apple.com/it/album/x/1661426406?i=1661426407

link soundcloud: https://soundcloud.com/ecate-304706442/x-1?si=39d1625bc3464740900579c6c0ad2fb6&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

linktree artista: https://linktr.ee/Ecate.m