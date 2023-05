Bristol Myers Squibb Italia si conferma tra i migliori luoghi di lavoro

Nella Classifica “Best WorkplacesTM Italia 2023” l’azienda farmaceutica Bristol Myers Squibb Italia è fra le prime 10 realtà medio-grandi

Bristol Myers Squibb Italia, per il terzo anno consecutivo, è tra le Migliori Aziende in cui lavorare in Italia nella Classifica “Best Workplaces Italia 2023”, stilata da Great Place to Work®, che premia e celebra le realtà che hanno saputo mettere al primo posto il benessere dei propri collaboratori. Su oltre 300 aziende analizzate, in quattro categorie dimensionali, le organizzazioni premiate rappresentano l’eccellenza degli ambienti di lavoro in Italia dal punto di vista della cultura aziendale e del benessere organizzativo. Lo studio è durato un anno ed è stato condotto ascoltando le opinioni dei collaboratori riguardo al proprio ambiente di lavoro. Bristol Myers Squibb si colloca fra le prime 10 aziende nella categoria delle realtà medio-grandi (da 150 a 499 dipendenti).

“Le nostre persone, di straordinario talento, sono fondamentali per il successo dell’azienda – afferma Regina Vasiliou, Vice President, General Manager Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto, che sottolinea il continuo impegno a favore dei nostri dipendenti. Promuoviamo un’esperienza di lavoro stimolante e coinvolgente, in cui ogni collega sia ispirato e motivato per perseguire la nostra missione verso i pazienti. Ringrazio tutta l’organizzazione di BMS Italia che ha valutato così positivamente l’azienda e ci ha permesso di ottenere questo importante riconoscimento”.

Bristol Myers Squibb è un’azienda biofarmacetica globale, presente in Italia da oltre 70 anni. Conta più di 450 dipendenti, di cui il 57% donne e il 24% millennial. BMS dispone di una pipeline diversificata con oltre 50 molecole in fase di sviluppo, con l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita delle persone colpite da gravi malattie. In oncologia, ematologia, cardiovascolare e immunologia l’azienda è focalizzata nella ricerca e nello sviluppo di trattamenti all’avanguardia.

“Il benessere è un tema prioritario, per la soddisfazione e la motivazione delle persone. Come azienda offriamo infatti un ampio piano di flexible benefit che vanno dall’istruzione al rimborso delle spese mediche al benessere, oltre alla possibilità di lavoro flessibile da remoto fino al 50% del tempo – spiega Fedora Gasperini, Head of HR, Bristol Myers Squibb Italia -. Grazie a una cultura orientata alle persone, alla diversità e all’inclusione lavoriamo insieme ogni giorno nella convinzione che l’apporto culturale del singolo sia un patrimonio di ricchezza che contribuisce all’innovazione e alla crescita. Per far fronte alle sfide di un contesto lavorativo in continua evoluzione offriamo programmi di formazione e coaching, abbiamo lanciato iniziative per supportare lo sviluppo di una leadership inclusiva, la crescita professionale delle nuove generazioni e i diritti della comunità LGBTQ+”.