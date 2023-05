Annunciata la Padel Best Expo 2024 al Grimaldi Forum

La prima edizione di Padel Best Expo 2024, porterà nel centro congressi Grimaldi Forum di Monte Carlo tutte le novità della disciplina sportiva

Un grande evento internazionale sul padel da segnare in agenda per il calendario fieristico del prossimo anno: nell’aprile 2024 l’appuntamento è con la prima edizione di Padel Best Expo 2024, il progetto espositivo B2B e B2C che porterà nel centro congressi Grimaldi Forum di Monte Carlo tutte le novità della disciplina sportiva che unisce senza distinzione di genere, età e competenza, grazie alla sua trasversalità, diventando sempre più non solo un fenomeno agonistico ma anche di aggregazione e promozione sociale.

“Sono onorato di poter portare avanti e costruire questo progetto pazzesco insieme al management di BSG – ha commentato Sandro Scagnoli, Project Manager di Padel Best Expo 2024. Ho avuto il piacere di lavorare con loro diversi anni fa in qualità di cliente e conosco bene le capacità e l’innovazione che quest’azienda porta sul mercato da più di 30 anni. Quando Roberta Ceccarelli, cara amica oltre che grande imprenditrice, mi ha detto di salire a bordo non ho potuto dire di no. Padel Best Expo 2024 è un progetto che mi rimette in gioco professionalmente e che amo particolarmente per il suo legame con lo sport, e più precisamente con il padel, disciplina che come tanti presenti pratico anche se a livello amatoriale. La manifestazione si terrà ad aprile 2024 presso il Grimaldi Forum di Monte Carlo: la scelta del centro congressi del Principato di Monaco è strategica in quanto posizione centrale rispetto ai Paesi in cui il padel è in forte ascesa, come Belgio, Olanda, Francia e ovviamente Italia, una disciplina che sul suolo nazionale a fine 2022 contava 1 milione di praticanti abituali (anche se sono 5,5 milioni gli italiani maggiorenni che si dichiarano interessati), un numero che continua a crescerecoinvolgendo giocatori di ogni fascia d’età”.

Uno sport il padel diventato fenomeno di costume e che sembra inarrestabile: dal 2019 ad oggi è stato registrato un incremento dei ricavi dell’800 per cento, un giro d’affari che secondo il report dell’Osservatorio sullo Sport System Italiano di Banca Ifis ha il valore di circa 700 milioni di euro tra noleggio campi, costruzione di nuovi impianti sportivi e vendita di racchette. “La prima edizione di Padel Best Expo si terrà ad aprile 2024, a ridosso del Rolex Monte Carlo Master e in quel periodo, in base ai dati raccolti, ci saranno oltre 130 mila visitatori importanti per la manifestazione – continua Scagnoli. Sarà la prima esposizione sul padel che coinvolgerà un pubblico sia B2B che B2C a livello internazionale, ci aspettiamo che questo evento faccia da apripista per altre iniziative legate al mondo del padel che abbiamo in programma”.