Natalie Rudd nelle librerie con “Arte Contemporanea”

In libreria “Arte Contemporanea” di Natalie Rudd, il nuovo titolo di Art Essentials, la collana dedicata a tutti gli amanti dell’arte edito da 24 ORE Cultura

Edito da 24 ORE Cultura per la collana Art Essentials, esce in libreria “Arte Contemporanea”, il nuovo volume a cura di Natalie Rudd che guida i lettori alla scoperta degli artisti, dei temi e delle riflessioni che hanno segnato gli ultimi venticinque anni di produzione artistica internazionale.

Spesso capita di entrare in una galleria d’arte contemporanea e immediatamente provare l’impulso di uscirne, osservare un’opera d’arte e chiedersi quale sia il suo significato o non sentirsi a proprio agio in presenza dell’arte contemporanea.

Con un approccio semplice e privo di tecnicismi ma allo stesso tempo rigoroso, la scrittrice e curatrice Natalie Rudd accompagna pagina dopo pagina in un viaggio attraverso alcuni dei principali sviluppi e momenti di svolta dell’arte contemporanea.

Ogni capitolo comincia con una domanda frequente nell’arte contemporanea, la discussione che ne segue propone temi, idee e spunti per mettere il lettore in grado di trarre le proprie conclusioni. Seguono poi approfondimenti che offrono dettagli specifici riguardo alle opere di trenta tra i più noti artisti contemporanei. I temi e i raggruppamenti presenti tra le pagine di questo libro sono volutamente fluidi e aperti, e forniscono a chi legge un punto di partenza per la riflessione, piuttosto che fissare o delimitare questo ricco campo di conoscenza. Ciascun capitolo termina con qualche suggerimento per ulteriori esplorazioni.

Completano il volume un indice con le date più importanti, un ricco glossario con i termini chiave e alcuni suggerimenti su come interpretare l’arte contemporanea, dove trovarla e come interagire con la scena artistica.

Natalie Rudd – è scrittrice e curatrice, con oltre 25 anni di esperienza, di mostre e collezioni di arte moderna e contemporanea. Per 24 ORE Cultura ha pubblicato nel 2021, sempre per la serie Art Essentials, il volume “L’autoritratto”.