Menopausa e vampate: negli Stati Uniti approvato Veozah

L’agenzia Fda approva Veozah, un farmaco contro le vampate di calore in menopausa. La pillola da 45mg si prende una volta al giorno, prima o dopo il pasto

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato Veozah (fezolinetant), farmaco orale per il trattamento dei sintomi vasomotori da moderati a gravi, o vampate di calore, causati dalla menopausa. Le pazienti che assumono il farmaco non ormonale sviluppato dalla casa farmaceutica giapponese Astella Pharma devono prendere una pillola da 45 milligrammi per via orale, una volta al giorno, con o senza cibo, alla stessa ora.

GLI EFFETTI COLLATERALI

Gli effetti collaterali più comuni di Veozah includono dolore addominale, diarrea, insonnia, mal di schiena, vampate di calore e transaminasi epatiche elevate.

LA MENOPAUSA

La menopausa è un cambiamento normale e naturale nella vita di una donna quando le sue mestruazioni si fermano, di solito tra i 45 e i 55 anni. Durante la menopausa, spesso definita ‘il cambiamento della vita’ o ‘il cambiamento’, il corpo di una donna produce lentamente meno ormoni estrogeni e progesterone. Una donna raggiunge la menopausa quando non ha avuto il ciclo mestruale per 12 mesi consecutivi.

LE VAMPATE DI CALORE

Le vampate di calore si verificano in circa l’80% delle donne in menopausa e possono includere periodi di sudorazione, vampate di calore e brividi che durano diversi minuti.

“Le vampate di calore come risultato della menopausa- ha affermato Janet Maynard, direttore dell’Office of Rare Diseases, Pediatrics, Urological and Reproductive Medicine presso il Center for Drug Evaluation and Research della Fda– possono essere un grave carico fisico per le donne e influire sulla loro qualità di vita”. “L’introduzione di una nuova molecola per il trattamento delle vampate di calore della menopausa da moderate a gravi- ha concluso Maynard- fornirà un’ulteriore opzione terapeutica sicura ed efficace per le donne“.