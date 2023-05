“Come a casa”: Italo supporta Fondazione Telethon

Italo supporta il progetto “Come a casa” di Fondazione Telethon, per garantire cure ai bambini con malattie genetiche rare e prestare supporto alle loro famiglie

Prosegue il viaggio di Italo al fianco di Fondazione Telethon con il sostegno al progetto “Come a Casa” dedicato all’accoglienza dei bambini con una malattia genetica rara e delle loro famiglie, che arrivano da tutto il mondo per sottoporsi alla terapia genica presso l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano.

Sottoporsi alla terapia messa a punto dai ricercatori Telethon significa infatti affrontare un percorso complesso, che per i bambini prevede numerosi esami e un lungo ricovero in ospedale, anche in isolamento. Per beneficiare della terapia genica è richiesta una permanenza in Italia di almeno 4-6 mesi nel primo anno che possono arrivare a 9 o addirittura 12.

Oltre a sensibilizzare i propri viaggiatori e dipendenti sul tema delle malattie genetiche rare e ospitare i Dialogatori della Fondazione a bordo dei treni, Italo ha quindi deciso di sostenere il progetto, per supportare le famiglie sia negli aspetti pratici che nelle implicazioni emotive che un trasferimento temporaneo dovuto ad un ricovero comporta.

L’obiettivo è quello di far sentire accolti e protetti i piccoli pazienti e i loro genitori, ricreando il clima di serenità che un bambino prova nella propria casa, offrendo un supporto di natura psicologica, logistica, linguistica e di mediazione culturale con Fondazione Telethon.

Fondazione Telethon, nata nel 1990, è oggi una delle principali charity biomediche italiane. Attraverso un metodo unico nel panorama italiano, segue l’intera “filiera della ricerca” occupandosi della raccolta fondi, della selezione e del finanziamento dei progetti e dell’attività stessa di ricerca, e sviluppando collaborazioni con istituzioni sanitarie pubbliche e industrie farmaceutiche per tradurre i risultati della ricerca in terapie accessibili ai pazienti.

Ma la collaborazione di Italo con Telethon non finisce qui! Grazie al programma welfare di Italo che ha come obiettivo il benessere dell’intera società, generando valore anche all’esterno, tutti i dipendenti sono stati coinvolti attivamente con due giornate dedicate allo sport: il 2 aprile con la Relay Milano Marathon e il 23 aprile con la Walk of life di Napoli.

Due tappe ideali di un percorso che il team Italo ha intrapreso al fianco dei bambini con una malattia genetica rara, dalla diagnosi verso la cura.

Nella città di Napoli opera, infatti, l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli (Tigem), capofila del Programma Malattie Senza Diagnosi. Mentre nella città di Milano è attivo l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget), punto di riferimento internazionale per la terapia genica.

L’hashtag lanciato da Italo e Telethon, #ilViaggioVersoLaCura racchiude proprio il senso di questo percorso condiviso, fatto di obiettivi e valori comuni perché la responsabilità sociale è per Italo un valore imprescindibile per una crescita sostenibile e consapevole.