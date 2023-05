Bestway riceve certificazione “Great Place to Work”

Bestway ha ricevuto anche quest’anno la certificazione Great Place to Work® (GPTW) dall’omonimo Istituto internazionale indipendente

Bestway, azienda leader nella produzione di prodotti innovativi e di alta qualità per il tempo libero con quasi 30 anni di esperienza, ha ricevuto anche quest’anno la certificazione Great Place to Work® (GPTW) dall’omonimo Istituto internazionale indipendente specializzato nella misurazione, nell’analisi e nel riconoscimento delle migliori aziende dove lavorare. Questo importante risultato premia gli sforzi che ogni giorno Bestway compie per creare un luogo di ascolto e condivisione.

La certificazione viene attribuita ogni anno alle aziende che raggiungono i più elevati parametri nella gestione delle risorse umane e nella qualità della cultura aziendale. Il modello di valutazione si basa su cinque dimensioni – credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione – che complessivamente definiscono ciò che un dipendente considera essere un “ambiente di lavoro eccellente”.

Con orgoglio Bestway ha raggiunto, anche in riferimento all’anno 2022, un elevato tasso di soddisfazione dei suoi dipendenti. Secondo il 93% di quelli che hanno partecipato alla survey, Bestway è “un eccellente ambiente di lavoro”.

Il valore più sentito in Bestway è la coesione, qualità valutata e riconosciuta da ben il 94% dei dipendenti. A seguire, la dimensione del rispetto, inteso come riconoscimento del valore personale e professionale, che ha raggiunto una valutazione positiva dall’ 89%.

L’indice della credibilità che i lavoratori nutrono nei confronti dell’azienda si è attestato all’86% mentre l’orgoglio, che sintetizza il senso di appartenenza per il proprio contributo e per quello del team agli obiettivi aziendali, all’84%. Infine l’equità (80%), intesa come condivisione di riconoscimenti ed opportunità.

Questi risultati riflettono il lavoro costante che le Risorse Umane, così come il Management e le persone che compongono l’azienda, mettono nel far sì che in Bestway ognuno si senta ascoltato e “curato” nel suo potenziale lavorativo. In un ambiente positivo e appagante, ciascuno infatti riesce a dare sempre il meglio, sentendosi appagato e orgoglioso del proprio contributo come ha infatti sottolineato Simone Zesi, amministratore delegato di Bestway Italia.

“Le persone sono per noi il patrimonio più prezioso: rappresentano la nostra storia, il presente e il futuro dell’azienda. – ha dichiarato l’Amministratore dopo aver visto i risultati – Per questo siamo molto orgogliosi di aver ottenuto la certificazione ‘Great Place to Work’ anche quest’anno, perché è un riconoscimento della grande attenzione che dedichiamo a tutte le persone che appartengono a Bestway. Questo riconoscimento, però, non attesta certo che siamo giunti alla conclusione di questo lavoro, bensì ci stimola ulteriormente a sviluppare e attuare nuove best practice basate sulla centralità della persona.”