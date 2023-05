Metagenics si aggiudica il riconoscimento “Le Fonti Awards”

Metagenics, produttore di micronutrizione di livello scientifico presente a livello globale, ha ottenuto, anche quest’anno, il prestigioso riconoscimento “Le Fonti Awards”

Metagenics, produttore di micronutrizione di livello scientifico presente a livello globale, ha ottenuto, anche quest’anno, il prestigioso riconoscimento “Le Fonti Awards”: l’appuntamento, giunto alla tredicesime edizione, premia gli studi legali, le imprese e i professionisti che nel corso dell’ultimo anno hanno dimostrato di essere leader nei loro settori di riferimento, mettendo in pratica strategie vincenti e investendo in innovazione e formazione.

La giuria ha deciso di premiare Metagenics come “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Micronutrizione” motivando così la sua scelta: “Per essere un produttore, a livello globale e scientifico, di micronutrizione. Per condividere costantemente le esperienze e le informazioni scientifiche, per usare sempre i migliori ingredienti e corretti dosaggi e per il lavoro a stretto contatto con gli specialisti del settore”.

Grande la soddisfazione del Management aziendale per essersi aggiudicato, ancora una volta, questo prestigioso premio a conferma del grande lavoro svolto, che ha avuto il suo culmine nel raggiungimento del riconoscimento internazionale di B Corporation, la certificazione che identifica le realtà che, oltre a perseguire obiettivi economici di profitto, rispondono anche agli standard più elevati di tutela ambientale ed equità sociale.

Sono diverse le azioni portate avanti nell’ultimo anno con l’obiettivo di aiutare le persone a vivere una vita più sana e felice, dalla divulgazione scientifica – grazie alla partecipazione ad eventi e congressi e al percorso formativo proposto attraverso Metagenics Academy – fino allo sviluppo e distribuzione di prodotti sempre più innovativi, come The Akkermansia Company™ gestione del peso con controllo glicemico – prodotto rivoluzionario da un punto di vista scientifico e tecnologico nel controllo del peso* e della glicemia**- di cui Metagenics è distributore in esclusiva per l’Italia.

*Tè verde – **Cromo