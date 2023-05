Stasera su Rai Storia il film “I magliari”: ecco la trama

Il film “I magliari”, in onda sabato 13 maggio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Alberto Sordi, Renato Salvatori, Belinda Lee: ecco la trama

Nella Germania dell’Ovest della seconda metà degli anni ‘50, Mario Balducci, un operaio emigrato ad Hannover da Grosseto, è ormai in procinto di tornare in patria per mancanza di lavoro. La conoscenza di Totonno, un magliaro romano, lo induce a restare in Germania per dedicarsi al traffico di stoffe e di tappeti.

E’ la storia che Gianfranco Rosi – che firma anche la sceneggiatura con Suso Cecchi D’Amico e Giuseppe Patroni Griffi – racconta nel film “I magliari”, in onda sabato 13 maggio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Alberto Sordi, Renato Salvatori, Belinda Lee, Aldo Giuffrè. Per la migliore fotografia in bianco e nero Gianni Di Venanzio vinse il Nastro d’argento 1960.