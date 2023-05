Regali da fare con il cuore: le proposte Smartbox per la Festa della Mamma

Smartbox presenta l’ultima novità in occasione della Festa della Mamma: il cofanetto “Per lei, con tutto cuore!”, con pack dal decoro floreale ispirato alla primavera

Le mamme, si sa, sono spesso poco propense a esprimere ciò che realmente desiderano, almeno con i figli. Quindi, una volta tanto, perché non provare a coglierle di sorpresa con un gesto inaspettato? Invece di un oggetto, che verrà in poco tempo messo da parte, ecco l’idea giusta che farà loro battere il cuore: un pensiero speciale per trascorrere insieme momenti da ricordare.

Per la Festa della Mamma 2023, Smartbox – il brand leader europeo nel mercato delle esperienze regalo – propone migliaia di fantastiche attività, perfette per dire “grazie” alla donna più importante della vita e da condividere con lei.

“Per lei, con tutto cuore!” è la novità lanciata in occasione di questo giorno speciale: un pensiero in formato cofanetto, che permetterà alle mamme di vivere emozioni indimenticabili! Il tutto racchiuso in un pack ispirato alla primavera, dal decoro floreale, su cui spicca un bouquet a forma di cuore – acquistabile nei migliori punti vendita d’Italia o direttamente sul sito Smartbox.com. All’interno si apre un mondo di esperienze memorabili, per una rigenerante evasione in compagnia dei propri cari o dell’amica di sempre.

PER LEI, CON TUTTO IL CUORE!

Momenti unici per una mamma speciale

L’unico modo per celebrare una donna speciale è offrirle un’esperienza che sia veramente unica, proprio come lei! Tra le 18.000 che si trovano racchiuse in questo cofanetto, ecco quindi la possibilità di gustare una cena a base di piatti tradizionali o di sapori contemporanei, di vivere un momento di puro benessere o di lanciarsi in un’emozionante attività sportiva. Una selezione di esperienze pensate per 1 o 2 persone, che sono destinate a diventare attimi di felicità da ricordare.

Prezzo cofanetto: 49,90 €; Validità: 3 anni e 3 mesi

Quest’anno, per celebrare il 14 maggio, Smartbox ha pensato proprio a tutte le mamme e ha messo a punto una selezione di attività pensate per incontrare e soddisfare ogni inclinazione e desiderio, acquistabili con facilità a questo link. Nella sezione dedicata del sito Smartbox.com sarà infatti possibile scoprire tutte le novità pensate per un’occasione così speciale.

Come procedere all’acquisto? Una volta individuata la box preferita, dal sito è possibile scegliere tra due modalità: la classica versione cofanetto o il formato e-box. Grazie alla prima modalità, è possibile richiedere l’opzione “Cofanetto regalo”, ricevendolo direttamente a casa, mentre il formato e-box permette di ottenere un voucher digitale dopo solo 30 minuti dall’acquisto, che potrà essere immediatamente utilizzato.