Previsioni meteo 13 maggio 2023: il maltempo non dà tregua

Le previsioni meteo di oggi, sabato 13 maggio 2023: weekend caratterizzato da piogge e temporali per il transito di un treno di perturbazioni

La Primavera si è presa una lunga pausa e sull’Italia si registrano da ormai diversi giorni condizioni meteo marcatamente instabili a causa del passaggio di una serie di perturbazioni. Anche nella giornata di oggi avremo elevate probabilità di precipitazioni su gran parte delle regioni, e almeno fino alla metà del mese non si vedono particolari strade per l’uscita da questa lunga fase di maltempo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 13 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni e neve sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri. Al pomeriggio instabilità con precipitazioni sparse, più asciutto sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto su Liguria e Nord-Est. Quota neve in rialzo fin verso i 2100 metri.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni. In serata ancora maltempo con piogge diffuse e temporali sparsi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori. Ancora nuvolosità in transito tra la sera e la notte ma con precipitazioni in esaurimento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su Isole Maggiori e Calabria, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge in estensione anche a Campania e Basilicata. In serata tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni, tempo in progressivo miglioramento sulla Sicilia.

In Calabria tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare su tutti i settori associata a piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto tra pomeriggio e sera ma con molte nuvole in transito.

Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, in rialzo al sud; massime stazionarie o in rialzo al centro-nord; invariate al meridione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .