La magia dei Da Blitz rivive dopo 29 anni: esce “Stay with me”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Stay with me” la hit dance del 1994 che rivive, con la voce originale dei Da Blitz (Vivian B.)

“Stay with me“, la celebre hit dance del 1994 dei Da Blitz, torna con una nuova versione ancora più coinvolgente, interpretata dalla voce originale del gruppo, Vivian B. Prodotta da Panico e Mauro Vay e distribuita su etichetta BIT Records, la canzone mantiene l’energia dell’originale adattandosi alle sonorità del momento.

Il brano originale, uscito nel 1994, è stato un grande successo e ha consolidato la fama dei Da Blitz come uno dei gruppi dance più noti al mondo. La nuova versione di “Stay with me” celebra il successo della canzone originale e l’evoluzione della musica dance, adattandosi perfettamente sia ai dancefloor che alle radio.

La voce potente e versatile di Vivian B. si fonde con un arrangiamento coinvolgente e attuale, creando un nuovo capolavoro della dance anni ’90. “Stay with me” è ufficialmente disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Non perdete l’occasione di ballare sulle note di questa nuova versione di “Stay with me“!

Ascolta il brano su Spotify: shorturl.at/cpEO8

Ascolta il brano su YouTube: https://youtu.be/Jr7r42TWUqY