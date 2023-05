La danza nuovo strumento per il team building aziendale

Danza e team building aziendale: Morgana Rosano spiega lo strumento per creare connessioni e vivere meglio il lavoro di squadra

Le attività di team building sono il trend aziendale del momento: creare momenti di unione per migliorare il lavoro di squadra e aiutare i dipendenti a conoscersi meglio anche a livello umano sembrerebbe un tassello cruciale per il welfare aziendale odierno.

Secondo il Rapporto Welfare Index PMI 2022, tra le dieci proposte di welfare aziendale delle PMI c’è il promuovere ed incentivare le iniziative aziendali di formazione professionale, sviluppo di soft skills ed empowerment dei propri dipendenti. E creare momenti che possano aiutare le persone ad essere più produttive, motivate e felici sul lavoro è una delle sfide più difficili per l’attuale panorama imprenditoriale italiano.

La nascita dei team building – letteralmente “costruzione della squadra” – è diventata, quindi, fondamentale per lo sviluppo delle interazioni umane tra colleghi e gruppi di lavoro in vista di una maggiore produttività e serenità sul piano lavorativo, dando così alle aziende la possibilità di offrire ai propri dipendenti, il giusto supporto umano.

E uno strumento creativo, di unione e che punta a creare connessioni attraverso il movimento e la musica come la danza, può essere considerato un valido alleato nella creazione di attività di team building. Da sempre considerata un linguaggio universale, la danza va oltre il concetto di attività ludica. Infatti, sono diversi gli studi scientifici che vedono in questa attività fisica non solo una disciplina artistica ma un vero e proprio elisir per migliorare la propria salute fisica e mentale e il rapporto con gli altri.

“La danza, se viene usata come strumento per far vibrare l’anima, è uno strumento di unione perché diventiamo un tutt’uno con chi abbiamo accanto” – spiega l’artista Morgana Rosano, coreografa e direttrice artistica della scuola di danza Morgan Roses Show Academy – “Come ogni strumento, può essere utilizzato come meglio crediamo. Il ballo è perfetto con lo scopo ricreativo del team building per aiutare le persone a creare legami e, soprattutto, per entrare nella parte più profonda di chi abbiamo di fronte. Questa attività deve essere intrapresa con l’intenzione di lasciarsi andare, abbassare le difese e, così facendo, si creano nel team un ottimo gioco di squadra e una grande complicità”.

Inoltre, secondo l’International Journal of Environmental Research and Public Health, tra i benefici della danza ci sono anche l’evoluzione della coordinazione e dell’equilibrio del nostro corpo oltre alla capacità di sprigionare endorfine, eliminare lo stress e lasciare spazio alla felicità.

“Sperimentata per un certo periodo di tempo, la danza aiuta il nostro cervello ad approcciarsi in modo così empatico anche nella vita di tutti i giorni. Se pensiamo al team building, la danza riesce a portare complicità, empatia, compassione e soprattutto condivisione con l’obiettivo di raggiungere insieme lo stesso scopo, stimolando conseguentemente anche la creatività – racconta Morgana Rosano, anche ideatrice del canale Youtube sulla danza “Morgana & Mirko ” con oltre 4 milioni di views e autrice del libro “Morgana & Mirko e il magico mondo della danza con Lorelay” – Realizzare un’attività di team building aziendale con persone che spesso sono sempre fisse in ufficio e focalizzate sul lavoro, le aiuta a rompere gli schemi e dare spazio anche all’armonia e alla creatività che caratterizzano la disciplina. Si aprono, così, nuove prospettive anche a livello umano perché si insegna alla persona ad ascoltare non solo con le proprie orecchie ma anche con il corpo e con il cuore, andando così a rafforzare l’autostima, l’autocontrollo e ad inserirsi ancora meglio all’interno di un gruppo”.