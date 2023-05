Horomia lancia le fragranze per la Festa della Mamma

Le essenze Horomia sono molto di più di semplici profumi: per la Festa della mamma ecco le nuove proposte per fare un regalo

Le fragranze Horomia rendono la festa della mamma ancora più speciale, le sue essenze avvolgono i capi e i tessuti con un unico ed inconfondibile profumo. Un regalo indimenticabile, perché per giorni si diffonderà la fragranza Horomia. Infatti, il Profuma Bucato e il Deo Tessuti Spray può essere associato a ricordi positivi e familiari – sono una “coccola” che migliora il nostro umore e ci fa stare meglio.

Le essenze Horomia sono molto di più di semplici profumi. Bastano poche gocce per ottenere capi profumati in grado di regalare emozioni e sensazioni di benessere per tutta la giornata e a lungo. Dedicate a chi ama un tocco di stile in più, come la mamma.

Horomia è un brand di Deolab Srl, specializzato in fragranze per tessuti e ambienti. I prodotti sono il risultato di una miscela di profumi con olii essenziali di alta qualità 100% Made in Italy, privi di sostanze cancerogene o tossiche. I prodotti non contengono: OGM, metalli pesanti (secondo direttiva 88/388 CE e DL 172), BSE-TSE/Diossina PCBS, solventi residui, muschi policiclici. Horomia utilizza materie prime, essenze e semilavorati non testati su animali sulla base della direttiva 93/35/CEE.

Horomia propone come confezioni regalo diversi kit unici HAPPY MOTHER’S DAY:

HOROBOX: Box con dieci Profuma Bucato da 50ml – Liberty, Petali di Peonia, Imperial Soap, White, Baby Talco, Gold Argan, Vaniglia e Mirra, Musica del Sole, Fresh Cotton e Blue_34,90€

HOROTWINS: Confezione regalo con due prodotti, il Profuma Bucato da 250ml e il Deo Tessuti Spray della stessa fragranza. Il kit è disponibile con tutte le 16 fragranze Horomia_ 23,90€

HORO 1: Un cofanetto contenete quattro Profuma Bucato da 50ml – Imperial Soap, Vento d’Oriente, Gold Argan e Vaniglia e Mirra_16,30€

HORO 2: Un cofanetto contenete quattro Profuma Bucato da 50ml – Blue, Fresh Cotton, Bianco Infinito, Musica del Sole_16,30€

HORO 3: Un cofanetto contenete quattro Profuma Bucato da 50ml – Aromatic Lavender, Brezza di Primavera, Petali di Peonia, Baby talco_16,30€

HORO 4: Un cofanetto contenete quattro Profuma Bucato da 50ml – Liberty, White, Soffice Talco, Muschi e Loto_16,30€

I prodotti Horomia sono disponibili presso i migliori negozi di articoli per la casa, Home Design, Concept Store, Garden e online sul sito https://www.horomia.it/