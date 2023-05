Cristian Albani online con il singolo “Euforia”

Nuovo singolo disponibile in radio e in digitale per il giovane cantautore Cristian Albani: “Euforia” è la sua terza uscita con Sorry Mom

Nuovo singolo per il giovane cantautore Cristian Albani: “Euforia”, la sua terza uscita con Sorry Mom, è un flusso di coscienza poetico-musicale che vuole esplorare livelli profondi e incomprensibili dell’emotività umana.

Le parole chiave del testo si concentrano su quelli aspetti contraddittori che rendono l’interiorità del cantautore così inafferrabile: il bisogno simultaneo di scappare e di restare; di vivere di illusione e di verità, di cercare solidità e leggerezza. La composizione musicale, dalle atmosfere nordiche e sognanti, si articola tra sonorità altrettanto in contrasto: il piano elettrico e il mellotron dai colori retrò si mescolano con suoni di sintesi dal gusto contemporaneo, mentre la dinamica del brano oscilla tra l’intimismo delle strofe e il fragore corale del ritornello.

Il videoclip che accompagna il pezzo, realizzato da Dario Federiconi aka Tucano Island videoproduzioni, racconta le suggestioni di un bambino che, lasciato indifferente dalla televisione, preferisce avventurarsi con l’immaginazione dentro ai volumi della libreria di casa sua. I colori caldi e le inquadrature ravvicinate caratterizzano un’ambientazione al contempo nostalgica e fresca, intima e dinamica.

Sequenze di paesaggi naturali e scenari fantascientifici si alternano alle interazioni dei personaggi, che condividono con lo spettatore lo stupore del loro sogno ad occhi aperti. Fa inoltre la sua comparsa la silhouette del cantautore, sagomata dalla luce del tramonto.

Cristian Albani è un giovane cantautore cosmopolita e introspettivo. Cresciuto tra i borghi della riviera romagnola, matura artisticamente nella capitale britannica e durante numerosi viaggi per il Vecchio Continente.

Si stabilisce poi a Bologna per proseguire la sua formazione musicale e dare nuovo respiro ai suoi progetti. Il suo repertorio è bilingue: l’italiano e l’inglese si alternano in base alle circostanze espressive, spesso coesistendo in più versioni degli stessi pezzi. Il piano è lo strumento d’elezione che lo accompagna sul palco e con il quale compone, mentre nella produzione in studio emergono elementi folk, orchestrali ed elettronici. La sua musica è eterogenea nelle influenze (Joni Mitchell, Bon Iver, Franco Battiato, Sufjan Stevens), ma unificata da lirismo e intensità emotiva. Apprezzato per il timbro morbido e per la delicatezza nell’esecuzione, Albani accompagna i suoi ascoltatori in un viaggio astrale tra luoghi e pensieri onirici.

Nell’agosto del 2018 ha pubblicato online il suo primo singolo con video in lingua italiana, “Archimede”. Ad inizio 2020 viene pubblicata su YouTube una studio session dove interpreta alcuni brani del suo repertorio dal vivo. Nel corso dello stesso anno pubblica il suo secondo singolo “Desperate (For Purpose)”, che rappresenta la prima uscita in lingua inglese.

Nel 2021 ripropone un testo italiano nel suo terzo singolo, “Memoria”. Nel 2022 esce un nuovo singolo in italiano, intitolato “Giorni”, seguito da “Euforia”, brano che incarna una dimensione più dreamy ed elettronica. Dallo stesso anno, il cantautore comincia a proporre il proprio repertorio accompagnato da live band e sequenze elettroacustiche.