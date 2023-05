Vela sostenibile: il Cnr-Iriss alla Tre Golfi Sailing Week

Cnr-Iriss per la sostenibilità nello sport della vela: sarà protagonista alla Tre Golfi Sailing Week nelle acque di Napoli, Salerno e Gaeta

L’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo (Iriss) del Cnr, l’Università Parthenope, la Cattedra UNESCO “Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile” e l’Università Federico II collaborano in un progetto per la sostenibilità nello sport della vela.

Dal 12 al 21 maggio 2023 si terrà la Tre Golfi Sailing Week che prende il nome dall’attraversamento dei golfi di Napoli, Salerno e Gaeta e si articola in una serie di regate d’altura e sulle boe. Organizzata dal Circolo Remo e Vela Italia con il patrocinio della Federazione Italiana Vela e in collaborazione con numerosi partner del settore, la Tre Golfi Sailing Week rafforza sempre più la sua impronta ecologica e di sostegno all’ambiente.

La vela è lo sport che, più di ogni altro, evoca il principio fondativo della sostenibilità: utilizzare le risorse naturali disponibili – il vento e le onde – senza comprometterne la disponibilità per le generazioni future. La Tre Golfi Sailing Week farà da apripista in questa direzione grazie al progetto più ambizioso del Circolo Remo e Vela Italia, con il patrocinio e la collaborazione scientifica Cnr-Iriss, dell’Università Parthenope, della Cattedra UNESCO “Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile” e dell’Università Federico II, con il supporto di una App: AWorld.

Novità green di questa edizione, AWorld è l’applicazione ufficiale del programma delle Nazioni Unite ACTNOW, in grado di offrire agli utenti un conteggio personale delle azioni sostenibili compiute giornalmente. La risposta alle semplici domande poste dalla App sui propri comportamenti quotidiani (cibo, trasporti, casa, comportamenti di acquisto etc) permette di calcolare le emissioni personali di CO2 e di effettuare una valutazione delle informazioni che possono essere utili all’utente per migliorare il proprio impatto in termini di sostenibilità.

Frutto del lavoro di una benefit corporation tutta italiana, con la quale il Cnr Iriss ha recentemente siglato un accordo di collaborazione, l’app sarà utilizzata nelle aree interessate dalla regata della Tre Golfi Sailing Week, sempre più orientata alla sostenibilità.

Inoltre, uno studio condotto dai ricercatori del Cnr Iriss, dell’Università Parthenope, della Cattedra UNESCO “Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile” e dell’Università Federico II, permetterà di misurare le quantità di emissioni di CO2 prodotte da ogni imbarcazione partecipante nel corso delle attività quotidiane come, ad esempio, l’utilizzo di motori per gli spostamenti sui campi di regata. I dati forniti dalla App e quelli della ricerca sulle imbarcazioni porteranno, d’intesa con il FAI – Fondo Ambiente Italiano – ad un calcolo teorico sulle quantità di emissione di CO2 prodotte che saranno compensate, almeno parzialmente, dalla piantumazione di nuovi alberi. Gli alberi saranno piantati in un’area a forte valenza simbolica da individuarsi nella penisola sorrentina attraverso processi collaborativi e di dialogo con le comunità locali.