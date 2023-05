Tiesse Spa partner di RESTART finanziato dal PNRR

Tiesse S.p.A., consociata del Gruppo Inditel di Peschiera Borromeo, partner di RESTART finanziato con 116 milioni dal PNRR

Tiesse SpA, consociata del Gruppo Inditel di Peschiera Borromeo (MI) è tra i protagonisti nella Fondazione RESTART che si è aggiudicata il più importante progetto nazionale PNRR per le telecomunicazioni per un importo di 116 milioni di euro.

RESTART è un programma di filiera, aggregante e integrato, che abilita l’esecuzione di progetti specifici con risultati concreti e misurabili, realizzati congiuntamente da università, centri di ricerca, imprese e P.A, in un quadro complessivo che include una visione a lungo termine, azioni trasversali e di supporto e la fornitura di strumenti e abilitatori. In RESTART prendono parte 12 università, 3 enti nazionale di ricerca e 10 enti privati (tra grandi e medie imprese), fra cui appunto Tiesse S.p.A. con sede a Ivrea (TO).

Il 26 e 27 Gennaio scorso, presso il Politecnico di Milano, si è tenuto il Kickoff Meeting di questo ambizioso programma, il cui obiettivo è quello di ridare vita al settore delle Telecomunicazioni, delineando quello che sarà il futuro e l’evoluzione delle TLC in Italia. Il progetto è incluso nei Grandi Partenariati, è stato approvato dal MUR nell’agosto 2022, e ha una durata di 3 anni. RESTART interesserà un settore che dispone di professionalità ed esperienze a livello di eccellenza mondiale, dedicandosi alle principali tematiche di scienza e tecnologie delle Telecomunicazioni, compresi tutti i tipi di sistemi e reti correlati, per utenti umani e non umani; reti fisse ad alta capacità; reti cellulari 5G/6G; reti in area locale; reti satellitari; Internet; applicazioni e servizi nei settori più diversi: agricoltura, commercio, energia, finanza, industria, media, salute, sicurezza, trasporti. RESTART sfrutterà e contribuirà a tecnologie come cloud distribuiti; intelligenza artificiale; architetture hardware programmabili; ottica integrata e computazione ottica; opto-elettronica; sensoristica, e altre.

Vincenzo Luciano Lucrezia, partner ed attuale CTO di Tiesse: «Essere parte del Programma RESTART è al tempo stesso sia un riconoscimento della nostra attitudine a rimanere sull’edge della innovazione, che un’opportunità. I risultati derivanti dalla ricerca accademica unitamente alla nostra Ricerca e Sviluppo contribuiranno all’evoluzione dei nostri prodotti sul mercato delle Telecomunicazione ed alla conseguente ricaduta industriale».

“(RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART)” questo il pay off del progetto RESTART. Tiesse s.p.a svilupperà in partnership con i Politecnici di Torino e Milano un progetto chiamato LEGGERO (decentraLizEd & inteGrated edGE Routing platfOrm).

Nella Fondazione partecipano Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), Fondazione Ugo Bordoni, Open Fiber S.p.A., TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., Prysmian S.p.A.,Italtel S.p.A., Leonardo S.p.A., Athonet S.R.L.

Tiesse è una azienda privata 100% italiana che progetta e produce router, apparati di rete ed IOT, sviluppa progetti custom chiavi in mano e fornisce servizi professionali con alto contenuto tecnologico nel settore delle telecomunicazioni, sicurezza e raccolta dati. Tiesse è presente sia sul mercato nazionale che sul mercato internazionale. La linea di prodotti è innovativa, certificata e commercializzata dai principali operatori di telecomunicazioni e system integrator ed in grado di competere nel mercato globale degli apparati di networking ed IOT. Grazie alle loro caratteristiche funzionali ed alle loro elevate prestazioni, i prodotti sono particolarmente adatti ad essere utilizzati in scenari di reti aziendali corporate ed infrastrutture critiche. Tiesse opera sul mercato dal 1998 con la direzione generale ad Ivrea (TO) e sedi commerciali e centri di ricerca e sviluppo a Roma, Avezzano (AQ) e Torino.