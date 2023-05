La Lamborghini Essenza SCV12 a Fasano con Ivan Pezzolla

Lamborghini Essenza SCV12 superospite a Fasano con Ivan Pezzolla: il driver pugliese della casa di Sant’Agata Bolognese nel ruolo di apripista al volante di una lead car esclusiva da 830 cv

Alla 64^ Coppa Selva di Fasano nel ruolo di apripista ci sarà l’esclusiva Lamborghini Essenza SCV12 ed al volante il pilota di casa Ivan Pezzolla, ufficiale e vincente driver, oltre che istruttore del marchio di Sant’Agata Bolognese.

Il marchio italiano sarà presente in Puglia per offrire al grande pubblico l’emozione di vedere dal vivo la nuova Hypercar da pista progettata in edizione limitata di 40 esemplari, pura espressione di potenza e controllo con il suo propulsore da 6.500 cc, capace di erogare 830 cavalli. Un’auto da sogno derivata dai successi racing di Lamborghini, riservata a 40 esclusivi clienti che avranno opportunità di provarla sui più prestigiosi circuiti del mondo.

La gara pugliese in programma dal 12 al 14 maggio, è organizzata dalla Egnathia Corse, sarà quest’anno terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna. Tutto l’evento sarà seguito con i live streaming e le dirette su ACI Sport TV (228 Sky).

Lamborghini ha nuovamente scelto la competizione brindisina, dove nel 2022 Ivan Pezzolla trionfò in gruppo GT con una esaltante prova di carattere ed eccellente bravura al volante della perfetta e potente Huracàn Super Trofeo. L’esclusivo brand emiliano desidera offrire l’opportunità di vedere l’esclusiva Hypercar dal vivo ed in un contesto racing, il più naturale per la Essenza SCV12.

Il driver ed istruttore condividerà le forti emozioni dell’auto da sogno con il pubblico della Fasano Selva, rivolgendo l’esperienza al anche servizio della solidarietà promossa dallo sport.

“Scegliamo nuovamente la Coppa Selva di Fasano per avvicinarci alla gente – afferma Giorgio Sanna, Responsabile del motorsport Lamborghini – lo scorso anno abbiamo vinto ed ora desideriamo portare in mezzo ad un pubblico appassionato e competente questo esemplare di assoluta esclusività. Chi desidera potrà vedere e sentire le evoluzioni della super car che Lamborghini ha progettato per celebrare il successo. Il ruolo di lead car lo abbiamo condiviso con Ivan, che nel 2022 ci ha regalato una importante gratificazione in un contesto diverso dalla pista”.

“Lamborghini offre al pubblico di casa mia un’occasione molto particolare ed esaltante che condividerò nella gara che nel 2022 mi ha regalato un forte soddisfazione sportiva e professionale – dichiara Ivan Pezzolla, Pilota ed istruttore Lamborghini – Sarà emozionante essere al centro dell’attenzione, mentre percorreremo uno dei tracciati più affascinanti con un’auto da sogno pensando che soltanto 40 persone al mondo potranno vivere”.

La Squadra Lamborghini sarà presente a Fasano sin dalla giornata di verifiche, venerdì 12 maggio. La possente Hypercar accenderà il portentoso 12 cilindri con sovralimentazione dinamica, la mattina del sabato 15 per le manche di ricognizione e domenica 14 precederà la partenza delle due gare nel ruolo di apripista.