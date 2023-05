Fuori “Eroi”, il nuovo disco di Sem&Stènn

Sem&Stènn tornano con un nuovo disco che li riporta agli esordi, con la voglia di fare musica a prescindere, sganciandosi dalle logiche di algoritmi e tendenze di mercato

Torna l’eclettico duo, reduce dalla pubblicazione dei singoli estivi “Bromance” e “Self Control“, con un nuovo disco che li riporta agli esordi, con la voglia di fare musica a prescindere, sganciandosi dalle logiche di algoritmi e tendenze di mercato, e con la frenesia di riportare la musica dal vivo. Esce finalmente in distribuzione ADA Music Italy “Eroi”, il nuovo EP di Sem&Stènn: in bilico tra le atmosfere e gli eccessi delle serate nei club, e tematiche più introspettive e intimiste, benvenuti nel loro mondo dove l’hyperpop incontra suoni organici. Pronti?

BIOGRAFIA:

Sem&Stènn si conoscono nel 2011 ed iniziano a suonare come duo in alcuni dei club più importanti di Milano (Rocket, Plastic e molti altri). Il loro sound contiene contaminazioni darkwave ed electropop che influenzano il primo EP del 2016, Wearing Jewels&Socks. Iniziano così a promuovere la loro musica tra Italia e Francia.

Nell’estate 2017 Sem&Stènn conquistano un posto tra i dodici finalisti di X Factor Italia. L’album di debutto OFFBEAT raggiunge la prima posizione nella classifica elettronica di iTunes. Contiene i singoli Baby Run e Bravo: il primo vede la collaborazione di Manuel Agnelli, il secondo quella di Populous. Il tour che segue vede il duo viaggiare in tutta Italia e in Europa. In estate si esibiscono al Pride di Amburgo e sfilano all’Europride di Stoccolma come Heroes Ambassador per Levi’s Italia.

Nel gennaio 2019 il duo viene scelto per rappresentare l’Italia all’Eurosonic Festival in Olanda. Il primo singolo in lingua italiana, K.O. feat. YaMatt, esce il a giugno e inizia a definire le sonorità del nuovo progetto. Segue il singolo OK VABBÈ, pezzo R&B che celebra l’identità individuale.

A novembre pubblicano Ho Pianto in Discoteca feat. CRLN, ispirato alla disco anni ’70. Dopo i singoli 18 anni e Champagne, a febbraio 2021 pubblicano il secondo album AGARTHI. Il loro singolo The Fair è stato incluso nella soundtrack di Anni da cane, il primo film Amazon Original italiano. Il 2 dicembre dello stesso anno arriva Rocky, in collaborazione con Mudimbi.

Ad inizio 2023 esce Eroi, il loro nuovo EP.