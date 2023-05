Campionato Italiano Moto d’Acqua: a Torre dell’Orso la seconda tappa

A Torre dell’Orso, dal 12 al 14 maggio, la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua. Le gare si svolgeranno al Lido La Sorgente, in via Litoranea

È in programma a Torre dell’Orso (LE), dal 12 al 14 maggio, la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua. Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il Lido La Sorgente, in via Litoranea. A fare da sfondo alle competizioni la Baia di Torre dell’Orso, una delle località più apprezzate del Salento. L’appuntamento è organizzato da Hardaware ADS di Giuseppe Risolo, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica.

Si comincia sabato 13 maggio alle 9.00 con le prove libere, cui seguiranno dalle 11.30 alle 14.00 le prime manche di gara. La seconda parte delle gare prenderà il via alle 15.00. Domenica 14 maggio la giornata si apre alle 9.00, sempre con le prove libere, seguite dalle seconde manche (dalle 10.45 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00). Al termine delle gare saranno premiati i vincitori.

“Dopo il grande successo della prestigiosa gara di Napoli, con la quale si è inaugurato il Campionato Italiano Moto ad Acqua 2023, arriviamo alla seconda tappa in una località altrettanto prestigiosa, ma totalmente nuova allo sport motonautico. Torre dell’Orso sembra nata per ospitare il Campionato Italiano Moto d’Acqua, in quanto ha delle strutture ricettive e logistiche adeguate all’evento, al nostro sport e alle nostre esigenze. Questa scelta consentirà quindi agli organizzatori locali e al comitato regionale Puglia e Basilicata di organizzare una tappa di altissimo livello e di sicuro successo. Porgo agli organizzatori locali, ai piloti ed alle autorità i mie più vivi auguri per l’evento che stanno preparando e sono certo che questo sarà l’inizio di una nuova collaborazione fra la località di Torre dell’Orso e la Federazione Italiana Motonautica”, dichiara Vincenzo Iaconianni, Presidente della Federazione Italiana Motonautica.

“Il Salento dimostra quest’anno di essere una destinazione ideale per le moto d’acqua. Dopo essere stati a Santa Cesaria e Otranto, stiamo per approdare in una nuova località, Torre dell’Orso, un posto incantevole con una spiaggia incontaminata. Tutta l’amministrazione comunale è contenta di ospitarci e questo fa sì che le gare abbiano un valore aggiunto, proprio perché quando sei fortemente voluto è naturale che si generi maggiore enfasi e passione anche per gli atleti. Dopo il successo registrato a Napoli, con centocinquanta moto iscritte, prevediamo lo stesso risultato anche a Torre Dell’Orso. Ringraziamo perciò la Hardaware ADS per aver organizzato questa tappa”, dichiara Giorgio Viscione, Presidente Commissione Moto d’Acqua della Federazione Italiana Motonautica.

Le categorie in gara sono Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark Giovanile e Ski Giovanile, mentre le classi sono 24: per la Runabout: F1, F1 Veterans, F2, F4, F4 Femminile, F4 Novice e F4 Veterans; per la Ski: F1, F1 Veterans, F2, F3, Ski Open e Ski Superjet; per l’Endurance: F1 Runabout, F2 Runabout e F3 Runabout; per la Spark Giovanile: 12-14 anni (maschile e femminile) e 15-18 anni (maschile e femminile); per la Ski Giovanile: 12-14 e 15-18; infine, per il Freestyle: Pro ed Esordienti.

Dopo la tappa di Torre dell’Orso, le successive si terranno ad Ancona (26-28 maggio), all’Idroscalo di Milano (15-17 settembre) e a Civitavecchia (6-8 ottobre).

L’allestimento di tutti i campi gara sarà curato dagli organizzatori delle relative manifestazioni.