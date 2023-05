Andrea Valente nuovo Senior Operations Manager di Future Age

Andrea Valente è il nuovo Senior Operations Manager di Future Age: affiancherà le aziende nell’analisi delle persone, perimetri e competenze, ottimizzazione dei processi

Future Age, organizzazione manageriale specializzata in Change Management ed innovazione digitale, continua a crescere e amplia il team con l’ingresso di Andrea Valente come Senior Operations Manager. Valente affiancherà le aziende nell’analisi delle persone, perimetri e competenze, ottimizzazione dei processi e nuove tecnologie.

Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2000 in Saint Gobain, approda nel 2003 alla Fratelli Polli Spa, produttore leader nel campo delle conserve vegetali, dove ristruttura le operations in chiave moderna introducendo WCM, 5S, lean e B.I. e gestisce il rifacimento del sito come responsabile di stabilimento.

Nel 2005 inizia la carriera internazionale: prima nel gruppo svedese Bucher, ricoprendo il ruolo di production e service manager per le zona Europa e middle East e poi nel gruppo Sitav-Saiem-Omg come direttore di stabilimento della capogruppo. Continua l’esperienza internazionale nel gruppo editoriale Canale, prima di tornare al settore food, nel gruppo Valeo foods, multinazionale irlandese del gruppo Bain, private equity quotato in borsa a New York, nel ruolo di plant general director con responsabilità integrale del team e del P&L del sito di Verona.

“Ritengo Andrea Valente uno dei più importanti manager a livello nazionale” commenta Paolo Borghetti, fondatore di Future Age. “Il fatto che abbia scelto Future Age invece di una multinazionale mi riempie di orgoglio. Significa che siamo sulla strada giusta. La nostra filosofia aziendale è quella di distanziarci completamente dal mondo dei consulenti: per fare evolvere e salvare le aziende manifatturiere in Italia servono proprio uomini di impresa, che conoscono i problemi delle aziende perché li hanno vissuti in prima persona”.