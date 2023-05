Università e caro affitti: il governo pensa agli immobili inutilizzati

Caro affitti, le tende degli studenti universitari anche a Bari e Napoli, oltre ad altre 8 città. La ministra Bernini: “Daremo gli immobili inutilizzati a chi studia”

La protesta sul caro affitti si allarga. Oggi le tende degli studenti sono apparse davanti alle università anche a Bari e Napoli, oltre che a Milano, Pavia, Padova, Venezia, Bologna, Perugia, Firenze e Roma.

“Abbiamo chiesto un censimento degli immobili inutilizzati affinché vengano messi a disposizione per gli studenti“, ha dichiarato il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, a 24 Mattino su Radio 24 in merito al caro affitti e alla carenza di alloggi per gli studenti, la quale ha anche spiegato: “C’è un problema nel trovare immobili disponibili in provincia. Ho chiesto la collaborazione a partire dal demanio, i Comuni e i sindaci delle aree metropolitane- ha aggiunto Bernini a Radio 24-. Noi siamo arrivati qualche mese fa e abbiamo già messo sul tavolo 400 milioni sugli alloggi per gli studenti e 500 milioni per le borse di studio: è quasi un miliardo sulla legge di bilancio. Poi passeremo anche ai fondi del Pnrr. Garantiamo al momento per l’assegnazione di ulteriori 7.500 posti letto. Abbiamo 40mila posti letto. Questo è già velocizzare, ma vogliamo andare avanti su questo”.