Rischio arteriopatia periferica più elevato in chi dorme poco

Dormire meno di cinque ore a notte è associato a un aumento del 74% della probabilità di sviluppare un’arteriopatia periferica (PAD) rispetto alle sette-otto ore standard. È quanto emerge da uno studio pubblicato sull’European Heart Journal – Open, una rivista dell’ESC.

“Il nostro studio suggerisce che dormire dalle sette alle otto ore per notte è una buona abitudine per ridurre il rischio di PAD”, ha dichiarato l’autore dello studio, il dottor Shuai Yuan del Karolinska Institute di Stoccolma, Svezia.

Oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di arteriopatia periferica (PAD), in cui le arterie delle gambe sono ostruite, limitando il flusso sanguigno e aumentando il rischio di ictus e infarto. Yuan ha affermato che: “L’insufficienza del sonno notturno e il sonnellino diurno sono stati precedentemente associati a un aumento del rischio di malattia coronarica che, come la PAD, è causata dall’ostruzione delle arterie. Inoltre, i problemi di sonno sono tra i principali disturbi dei pazienti affetti da PAD. Esistono pochi dati sull’impatto delle abitudini del sonno sulla PAD e viceversa, e il nostro studio mirava a colmare questa lacuna”.

Lo studio ha incluso più di 650mila partecipanti ed è stato condotto in due parti. In primo luogo, i ricercatori hanno analizzato le associazioni tra durata del sonno e sonnellino diurno e rischio di PAD. Nella seconda parte, i ricercatori hanno utilizzato i dati genetici per eseguire studi controllati randomizzati naturali – chiamati randomizzazione mendeliana – per esaminare la causalità delle associazioni.

Yuan ha affermato che: “Le analisi osservazionali sono limitate dalla causalità inversa – il che significa che se si trova un’associazione tra abitudini del sonno e PAD, non possiamo essere certi che le abitudini del sonno abbiano causato la PAD o che la PAD abbia causato le abitudini del sonno. La randomizzazione mendeliana è un metodo robusto per valutare la causalità e fornisce maggiore certezza dei risultati”.

Nel complesso, l’evidenza più forte riguardava il sonno breve, dove la relazione con la PAD andava in entrambe le direzioni. In un’analisi osservazionale di 53.416 adulti, dormire meno di cinque ore a notte è stato associato a un rischio quasi doppio di PAD rispetto alle sette-otto ore ( hazard ratio [HR] 1,74; intervallo di confidenza [CI] al 95% 1,31-2,31). Questo risultato è stato supportato da ulteriori analisi su 156.582 e 452.028 individui. Negli studi causali, il sonno breve è stato associato a un aumento del rischio di PAD e, inoltre, la PAD è stata associata a una maggiore probabilità di sonno breve. Il Dr. Yuan ha dichiarato: “I risultati indicano che un sonno notturno breve può aumentare la probabilità di sviluppare la PAD e che avere la PAD aumenta il rischio di dormire in modo insufficiente”.

Per quanto riguarda il sonno prolungato, in un’analisi osservazionale di 53.416 adulti, dormire otto o più ore a notte è stato collegato a un rischio di PAD superiore del 24% rispetto a quello di dormire da sette a otto ore (HR 1,24; 95% CI 1,08-1,43). Questo risultato è stato supportato da analisi in due popolazioni più ampie di 156.582 e 452.028 individui. Tuttavia, non è stata trovata alcuna relazione causale tra il sonno prolungato e la PAD. Risultati simili sono stati riportati per il pisolino, dove chi dorme di giorno ha un rischio di PAD superiore del 32% rispetto a chi non dorme (HR 1,32; 95% CI 1,18-1,49), ma non è stato trovato alcun nesso causale. “Sono necessari ulteriori studi sulle relazioni tra il sonno notturno prolungato, il sonnellino diurno e la PAD”, ha dichiarato il Dr. Yuan. “Anche se abbiamo trovato associazioni negli studi osservazionali, non abbiamo potuto confermare la causalità”.

E ha concluso: “Sono necessarie ulteriori ricerche su come interrompere il legame bidirezionale tra sonno breve e PAD. I cambiamenti dello stile di vita che aiutano le persone a dormire di più, come l’essere fisicamente attivi, possono ridurre il rischio di sviluppare la PAD. Per i pazienti con PAD, l’ottimizzazione della gestione del dolore potrebbe consentire loro di dormire bene”.

Descrizione dei metodi dello studio

Per le analisi osservazionali, i ricercatori hanno analizzato le associazioni tra durata del sonno e sonnellino diurno e rischio di PAD in due studi di coorte e uno studio caso-controllo. Queste analisi sono state condotte inizialmente su 53.416 adulti svedesi dello studio SIMPLER e poi ripetute su 156.582 partecipanti al Million Veteran Program e su 452.028 individui della UK Biobank.

Per le analisi causali, gli investigatori hanno utilizzato i dati di due studi di associazione genomica per identificare le varianti genetiche associate al sonno breve, al sonno lungo e al sonnellino diurno.4,5 Gli studi controllati naturalmente randomizzati sono stati condotti sui partecipanti al Million Veteran Program, di cui 31.307 avevano la PAD e 211.753 no. Per il primo studio, le varianti genetiche legate al sonno breve sono state assegnate in modo casuale a tutti i partecipanti al momento del concepimento, dando a ciascun individuo una durata del sonno notturno. I ricercatori hanno poi analizzato l’associazione tra sonno breve e PAD. Altri due studi sono stati condotti per il sonno lungo e il sonnellino diurno.

Infine, gli studi randomizzati sono stati condotti in senso inverso per verificare se la PAD potesse influenzare la durata del sonno e la tendenza al pisolino. Le varianti genetiche associate alla PAD sono state identificate da una meta-analisi genomica di 637.468 partecipanti del Million Veteran Program e della UK Biobank. Queste varianti sono state assegnate in modo casuale ai partecipanti al momento del concepimento, designandoli come affetti o meno da PAD. I ricercatori hanno quindi analizzato l’associazione della PAD con la durata del sonno e il sonnellino.

