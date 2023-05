La modella e influencer Sunshine fa il pieno di follower

Sunshine Stefania Secci, modella professionista e influencer di origini sarde, è sempre più seguita sui social non solo per il suo fascino ma anche per l’impegno sociale

«Divulgo raggi di sole» scrive sul suo profilo Instagram (che attualmente vanta 58.5k followers) e infatti ha scelto Sunshine come nome d’arte. Parliamo di Stefania Secci modella professionista e influencer di origini sarde, che è sempre più seguita sui social non solo per il suo fascino, le sue scelte di stile, le rubriche dedicate a moda, sport e food, ma anche il suo impegno sociale, in particolare su temi come il bullismo e il cyberbullismo.

«I social sono attualmente diventati il principale strumento di comunicazione, informazione ed intrattenimento, tuttavia a molte persone non è ancora chiaro il potenziale distruttivo che ne può scaturire da un uso scorretto.

Mi imbatto spesso in post di utenti presi di mira da “haters” che si sentono in dovere di dare il loro giudizio in termini offensivi, creando poi situazioni di cyberbullismo e sofferenza psico emotiva nella persona vittima.

Invito sempre il mio pubblico a dare pareri costruttivi, perché anche con questi una persona si può certamente migliorare, ma vi assicuro che l’odio gratuito e le offese non hanno nulla di costruttivo, anzi… indicano solo tanta frustrazione ed incapacità di porsi con il resto delle persone.

E come dico sempre, nessuno sa come potrebbe reagire davvero una persona vittima di questi atteggiamenti d’odio.

Ricordate che stare dietro ad un display non giustifica l’essere maleducati, odiatori seriali o bulli! Oltretutto nascondersi dietro falsi account non tutela da conseguenze anche gravi dal punto di vista legale.

Impariamo ad usare i social per veicolare messaggi positivi e costruttivi, ma soprattutto per divulgare dei piccoli “raggi di sole”, proprio come cerco di fare io ogni giorno. D’altronde la gentilezza è gratuita, fatene un uso spropositato».

CHI È SUNSHINE

Stefania Secci in arte Sunshine, è una modella professionista, fotomodella ed influencer di origini sarde.

All’età di 16 anni inizia a muovere i primi passi nella moda e nella fotografia, intraprendendo un percorso che le porterà tantissimi successi professionali e soddisfazioni personali. Stefania partecipa a diversi cortometraggi come protagonista e comparsa in alcuni film, testimonial per brand di intimo, lingerie e beachwear, è stata anche musa ispiratrice per la trama di una trilogia fantasy di romanzi.

I suoi servizi fotografici vengono pubblicati in tante riviste di moda nazionali ed internazionali, aggiudicandosi tante copertine ed interviste. Nel Dicembre 2020, la collector’s edition di Playboy le dedica un servizio fotografico glamour tra le sue celeberrime pagine patinate.

Utilizza i suoi social non solo per promuovere il suo lavoro da modelle ed influencer, ma anche per sensibilizzare il suo pubblico a campagne antiviolenza fisica e psicologica, contro il bullismo e cyberbullismo. A tal proposito partecipa a delle rubriche live, in cui si interfaccia come ospite ed opinionista in merito a tematiche di moda, stile, bon ton, ma anche attualità, fatti di cronaca e sempre tematiche delicate.

Ultimamente si sta cimentando nell’attività di fashion e sport reporter, intervistando i protagonisti di eventi di moda ( vedi MFW23) e sportivi (rally, calcio e simili).

SUNSHINE SUI SOCIAL

Instagram – https://www.instagram.com/sunshine_model_/

Facebook – https://www.facebook.com/stefania.secci1704