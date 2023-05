Cosa fare quando si diventa single a 50 anni? Mini guida su come ripartire alla grande

Ritrovarsi single a 50 anni, qualsiasi sia la motivazione, può far sorgere la paura di rimanere soli per sempre, di non riuscire più a mettersi in gioco e di essere esclusi dal sistema sociale.

Dopo un periodo di stasi, tuttavia, arriva il momento in cui prevale il desiderio di ricominciare e iniziare una nuova storia.

Come fare, allora, per ripartire alla grande?

Ecco una serie di utili consigli facilmente applicabili.

Puntare sulle amicizie

In una società veloce e frenetica come quella attuale non è semplice fare nuove conoscenze e rompere il ghiaccio con persone dapprima sconosciute.

Un buon punto di partenza può essere quello di affidarsi alle amicizie e alle loro conoscenze: magari frequentano persone interessanti con cui trascorrere qualche ora piacevole e poi, chissà, “da cosa nasce cosa”…

Frequentare luoghi pubblici

Per rimettersi in gioco, è importante non “rinchiudersi in casa” ma uscire e frequentare luoghi pubblici per aumentare le probabilità di nuove conoscenze: bar, caffetterie, palestra, locali da ballo, corsi vari, associazioni…

Insomma, selezionando i posti più adatti alle proprie inclinazioni vi è soltanto l’imbarazzo della scelta.

Anche partecipare a gite e viaggi organizzati può fare la differenza.

Iscriversi ai siti di incontri

Nella ricerca di un nuovo partner superati i 50 anni, non vanno assolutamente esclusi i siti di incontri online, come Singles 50 che si tratta di un portale in cui sono iscritti moltissimi utenti provenienti da tutto il mondo e dove l’algoritmo abbina i profili più affini per gusti e preferenze.

Questi portali consentono, quindi, di fare facilmente conoscenza senza barriere di spazio e di tempo e di sapere fin da subito che tipo di relazione sta cercando l’interlocutore.

Non perdere la speranza

Ovviamente, ripartire da capo non è facile e ci possono essere momenti in cui prevale lo sconforto.

Niente paura: occorre restare positivi e aperti con il sorriso alle occasioni che la vita riserverà ancora.

Lasciare indietro il passato

La fine di una relazione mette alla prova chiunque e lascia ricordi più o meno dolorosi.

Eppure, è fondamentale voltare pagina, fare pace con il passato e godersi ogni momento senza pensare a ciò che è stato ma concentrandosi sull’obiettivo di trovare una nuova compagnia.