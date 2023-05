“Il ritorno dell’eroe” e “Tutti in piedi” su Rai Movie: la trama dei film

“Il ritorno dell’eroe” e “Tutti in piedi” in prima e seconda serata su Rai Movie. Due film per il ciclo “Una certa idea dell’amore”: ecco la trama

È il film “Il ritorno dell’eroe” di Laurent Tirard, in onda mercoledì 10 maggio alle 21.15 ad aprire la serata che Rai Movie dedica al ciclo “Una certa idea dell’amore” – dieci commedie francesi in cui si esplora il tema dell’amore nelle sue sfumature, tra slanci del cuore, ambivalenze, ossessioni, conflitti fra ragione e sentimento.

La commedia in costume, sofisticata e avvincente, è ambientata in Borgogna, all’inizio dell’Ottocento. Il capitano Neuville, prima di partire in guerra per l’Austria, chiede la mano della giovane Pauline, la figlia più piccola della facoltosa famiglia Beaugrand. Prima di separarsi dalla ragazza le promette che le scriverà una lettera ogni giorno, ma non mantiene il suo impegno e Pauline cade in depressione. La sorella di lei, l’intraprendente Elisabeth, comincia allora a scriverle delle lettere nelle quali finge di essere il fidanzato lontano. La pellicola rimanda alla tradizione della Comédie française, con riferimenti anche espliciti a Molière e Rostand, ma in una chiave felicemente modernizzata. Nel cast Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Grégoire Vigneron, Noémie Merlant.

A seguire, in seconda serata, la commedia romantica “Tutti in piedi”, affronta, invece, i temi dell’handicap con grande franchezza e in maniera brillante. Jocelyn è un uomo di successo, scapolo e seduttore. Un giorno incontra Julia, ragazza attraente che potrebbe diventare la sua prossima conquista. Lei crede che lui sia paraplegico, e lui simula di esserlo: sarà invitato a pranzo a casa dei suoi genitori, dove conosce anche la sorella di lei, Florence, ancor più attraente e paraplegica per davvero. Incomincia per l’uomo una doppia vita: per restare accanto a Florence continuerà a fingersi costretto a muoversi in carrozzina. Il successo di questa originale pellicola francese è stato tale da convincere i produttori italiani a realizzare la versione italiana, “Corro da te”, con Favino e Miriam Leone. Di e con Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, Alexandra Lamy, Caroline Anglade, Gérard Darmon.