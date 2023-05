Eurovision Song Contest: la svedese Loreen è la favorita

Eurovision 2023, Loreen della Svezia ancora la favorita dopo la prima semifinale. L’artista di origini marocchine che vinto l’Esc nel 2012 con “Euphoria” gareggia con “Tattoo”

L’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest è ufficialmente iniziata. Ieri sera è andata in onda la prima delle due semifinali che comporrà il cast dei 37 Paesi finalisti. Tra tutti resta ancora Loreen della Svezia la favorita assoluta. La cantante, 40 anni il prossimo 16 ottobre, si è esibita con “Tattoo” passando il turno e finendo dritta alla serata di sabato 13 maggio.

LOREEN IN GARA CON “TATTOO”

L’artista, figlia di immigrati marocchini, ha colpito tutti con il suo brano dark-pop in cui canta di un amore travagliato impresso come un tatuaggio sulla pelle. E i fan dell’Esc sono impazziti per la performance che la vede protagonista assoluta tra due blocchi che cercano di schiacciarla, simbolo di quella relazione difficile. E, infatti, l’artista – che ha vinto Eurovision nel 2012 con “Euphoria” – canta: “No, I don’t care about the pain. I’ll walk through fire and through rain just to get closer to you”. Ovvero: “No, non mi interessa del dolore. Camminerò attraverso fuoco e pioggia per avvicinarmi a te”.

Su Twitter Loreen è stata investita da una buona dose di complimenti e anche qualche da qualche messaggio ironico. Non pochi, infatti, hanno parlato di una vaga somiglianza di “Tattoo” a brani o cantanti più famosi. Dagli Abba a Sia, passando per “Flying Free” dei Pont Aeris (brano del 1999).

GLI ALTRI VINCITORI DELLA PRIMA SEMIFINALE

Oltre alla Svezia, ieri hanno passato il turno: Croazia, Moldavia, Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Israele, Portogallo, Serbia e Norvegia. Quest’ultima altra favorita. Si tratta dell’artista di origini italiane Alessandra, in gara con “Queen of Kings”.

L’appuntamento con la seconda semifinale è per giovedì 11 maggio a partire dalle 21 su Rai 2, RaiPlay, Rai Italia e Rai Radio 2. Marco Mengoni, del quale ieri è stata mostrata una clip, si esibirà sabato 13 durante la diretta in onda su Rai 1, RaiPlay, Rai Italia e Rai Radio 2 dalle 20.40. L’artista nostrano si esibirà nella prima parte della finale con “Due vite”.

Questa la divisione delle prime finaliste (anche Spagna e Francia saranno nella prima parte. Germania, Uk e Ucraina nella seconda).