Auto moderne, scarsa sicurezza: i ladri hanno il sopravvento grazie alla tecnologia

Auto moderne, tecnologia avanzata, ma scarsa sicurezza: i ladri hanno il sopravvento grazie alla tecnologia

La tecnologia utilizzata dai ladri sta diventando sempre più avanzata, ma le case produttrici di auto stanno facendo fatica a tenerle testa. In particolare, il sistema Keyless delle auto moderne è molto vulnerabile e facile da manomettere. Al giorno d’oggi, i furti avvengono in pochi minuti, se non addirittura secondi! I ladri utilizzano dispositivi in grado di amplificare il segnale Keyless delle chiavi originali o duplicare la chiave stessa. Recentemente sono comparsi dispositivi in grado di aprire molte auto Toyota, Hyundai e Kia senza neanche sfruttare le chiavi originali. In sostanza, i ladri si avvicinano all’auto e riproducono lo stesso segnale di apertura delle porte e di avvio del veicolo che la macchina stessa emette.

Auto moderne, tecnologia avanzata, ma scarsa sicurezza: la vulnerabilità del sistema KeyLess

Le auto moderne sono dotate di una tecnologia avanzata per il blocco e lo sblocco delle porte, nota come sistema KeyLess. Questo sistema utilizza la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) per rilevare la presenza della chiave nell’area circostante all’auto e sbloccarla automaticamente. Tuttavia, questa tecnologia può essere facilmente vulnerabile ai ladri.

I ladri sfruttano la vulnerabilità del sistema KeyLess utilizzando un dispositivo per amplificatore di segnale, questo metodo è chiamato anche “Relay Attack”. Questo dispositivo può prolungare il segnale della chiave dell’auto, consentendo ai ladri di sbloccare le porte dell’auto senza avere la chiave fisica. I ladri possono anche duplicare la chiave originale dell’auto utilizzando un dispositivo chiamato scanner di frequenza, che è in grado di leggere il segnale RFID della chiave.

Una volta che i ladri hanno accesso all’auto, possono facilmente rubare oggetti di valore o persino rubare l’auto stessa. Inoltre, questo tipo di furto non lascia alcun segno di effrazione, il che rende difficile per i proprietari di auto rendere conto di ciò che è successo.

In definitiva, la tecnologia KeyLess delle auto moderne può essere vulnerabile ai ladri che utilizzano dispositivi come amplificatori di segnale o scanner di frequenza. Tuttavia, i proprietari di auto possono proteggere le loro auto adottando alcune precauzioni e utilizzando dispositivi di sicurezza aggiuntivi.

Auto moderne, tecnologia avanzata, ma scarsa sicurezza: tecnologia dei ladri sempre più avanzata

Oltre agli amplificatori di segnale e ai scanner di frequenza, i ladri hanno a disposizione una tecnologia sempre più avanzata per rubare le auto moderne. Una delle tecnologie più recenti e preoccupanti è rappresentata da un dispositivo dalle sembianze di un vecchio Gameboy, ma che è stato modificato per replicare il segnale KeyLess delle auto moderne.

Questo dispositivo, facilmente reperibile sul mercato nero, è in grado di replicare esattamente il segnale che la macchina cerca quando si tenta di aprire l’auto e di avviare il veicolo. Ciò significa che i ladri possono facilmente aprire e avviare un’auto senza aver bisogno delle chiavi originali nelle vicinanze.

I modelli di auto più a rischio sono attualmente quelli prodotti da Toyota, Hyundai e Kia, ma il dispositivo ogni mese amplifica la lista dei veicoli supportati e chissà quali altri modelli sarà in grado di aprire in futuro.

Questa nuova tecnologia rappresenta una minaccia sempre maggiore per i proprietari di auto moderne e rende ancora più importante adottare precauzioni per proteggere le proprie auto. Oltre alle precauzioni già menzionate, i proprietari di auto possono anche considerare l’installazione di un dispositivo di tracciamento GPS sulla propria auto, che può aiutare a localizzare l’auto in caso di furto.

Auto moderne, tecnologia avanzata, ma scarsa sicurezza: sempre più furti in Italia

Purtroppo, i dati sulla criminalità automobilistica in Italia sono allarmanti. Secondo i dati preliminari della Polizia Stradale, nel 2022 i furti di auto sono aumentati del 19% rispetto all’anno precedente, con ben 89.551 furti auto rispetto ai 75.471 del 2021.

La maggior parte delle auto rubate sono SUV, con la Toyota RAV4 al secondo posto delle auto più rubate in Italia. Questo dimostra che i ladri stanno sempre più mirando alle auto moderne e di alta gamma, che spesso sono dotate di tecnologie avanzate come il sistema KeyLess, che possono essere vulnerabili ad attacchi informatici e sofisticati dispositivi di hacking.

Fiat Panda

Toyota RAV4

Fiat 500

Fiat 500X

Jeep Compass

Auto moderne, tecnologia avanzata, ma scarsa sicurezza: come proteggersi da questo tipo di furti?

Secondo gli esperti di Protezione Auto, la soluzione migliore per proteggere la propria auto da questi tipi di furti è l’installazione di un antifurto digitale che si basa sul Can Bus, come CANLOCK. Questo tipo di antifurto è progettato per proteggere l’auto dai metodi più avanzati di furto, come il “Relay Attack“, “Code Grabber“, duplicazione della chiave, sostituzione della centralina e il collegamento alla porta OBD.

CANLOCK offre anche funzionalità avanzate come l’antisollevamento, un sistema di allarme con sirene o clacson, e la capacità di bloccare l’accensione del veicolo per le persone non autorizzate. Inoltre, grazie alla funzione CallBack, l’antifurto invia avvisi di chiamata e SMS al proprietario in caso di tentato furto, localizza il veicolo e può immobilizzare l’auto a distanza.

CANLOCK è attualmente l’unica opzione sul mercato che non richiede un canone per il servizio satellitare. Questo significa che una volta installato, non ci saranno ulteriori costi ricorrenti per mantenere l’antifurto attivo.

In sintesi, l’installazione di un antifurto digitale basato sul CAN Bus, come CANLOCK, è la soluzione migliore per proteggere la propria auto dai furti sofisticati.