Arrdee in concerto in Italia: sarà al Nameless Festival il 3 giugno

L’artista rivelazione ArrDee sarà dal vivo per la prima volta in Italia, immerso nella natura tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini, nellaIl Festival ha recentemente svelato il nome del rapper britannico nell’ambito di una line-up ricchissima di progetti nazionali e internazionali. I biglietti e gli abbonamenti per lo speciale appuntamento sono disponibili su ciaotickets.com

Non è un cliché dire che l’ascesa di ArrDee è stata esplosiva: il suo mixtape di debutto Pier Pressure è stato il lavoro più venduto di un artista britannico emergente nel 2022. La release è entrata nella classifica dei dischi hip hop più ascoltati dello scorso anno, insieme a Drake e Kendrick Lamar. Il ventenne è passato dall’imballare scatole in un magazzino Amazon a ricevere targhe d’oro nel giro di poco più di un anno, irrompendo sulla scena rap nel 2021 con Cheeky Bars. Da lì sono seguiti una serie di singoli molto apprezzati, come Flowers, Oliver Twist e, naturalmente Body, diventato virale in quanto istantanea dello stile travolgente e giocoso di ArrDee. Ma il rapper di Brighton sta crescendo, sia fisicamente che sonoramente, come ha dimostrato con l’insolita miscela di brani festaioli e introspettivi contenuti in Pier Pressure.

Il nuovo brano Loser mette ulteriormente in mostra questi muscoli, ironizzando abilmente sui commenti degli haters attraverso una comicità personale e unica, in grado di offrire al tempo stesso uno sguardo sullo stato mentale di una star del rap in piena ascesa. Mentre sta entrando nella prossima fase della sua carriera artistica, aspettatevi l’inaspettato da ArrDee.