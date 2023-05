A Napoli da luglio aumenta la tassa di soggiorno

A Napoli aumenta la tassa di soggiorno: dall’ luglio i turisti pagheranno 50 centesimi in più. Per pernottare in un hotel 5 Stelle si sborseranno 5 euro a notte

Dal 1 luglio a Napoli saranno applicate le nuove tariffe dell’imposta di soggiorno, che prevedono l’aumento di 0,50 centesimi per tutte le strutture ricettive cittadine, ad esclusione degli alberghi 5 stelle lusso. È quanto ha stabilito la giunta comunale, approvando, su proposta dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, la delibera che ridetermina gli importi della tassa di soggiorno.

LEGGI ANCHE: Alberto Angela: “Napoli città meravigliosa, merita lo scudetto”

“Le tariffe attualmente in vigore – ricordano dal Comune – risalgono al 2019 e, dal confronto con quelle applicate nelle altre città capoluogo, risulta un carico impositivo medio più basso. Inoltre, se l’incremento dei flussi turistici da un lato produce reddito, dall’altro aumenta il fabbisogno dei servizi di accoglienza, di decoro e il miglioramento dei servizi pubblici”.

La precisazione, per quanto riguarda il mancato rincaro per chi soggiorna in alberghi di lusso, è che “le tariffe sono già uguali a quelle in vigore nelle altre città”.

L’assessora comunale al Turismo Teresa Armato ha annunciato che il Comune ha scelto di “destinare almeno il 50% dei proventi della tassa di soggiorno agli interventi in materia di turismo e al miglioramento dei servizi pubblici locali con l’impegno a non apportare ulteriori incrementi fino al 2025″.

TUTTE LE CIFRE PER CHI SOGGIORNA A NAPOLI

Al momento chi soggiorna in un hotel 5 stelle lusso paga 5 euro, cifra che quindi resterà in vigore anche dopo il 1 luglio. Per le altre tipologie di strutture si passa, invece, da 4,50 a 5 euro per gli hotel 5 stelle, da 4 a 4,50 euro per i 4 stelle, da 3 euro a notte a 3,50 per i 3 stelle, da 2 a 2,50 euro per i 2 stelle, da 1,50 a 2 euro per gli hotel 1 stella e, infine, da 2,50 a 3 euro euro a notte per le strutture ricettive extralberghiere.