Previsioni meteo 9 maggio 2023: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 9 maggio 2023: tempo variabile con possibilità di acquazzoni sparsi specie sulle regioni settentrionali

Dopo un inizio di settimana con condizioni meteo instabili l’Italia continua a rimanere esposta alle fresche ed instabili correnti del nord Atlantico. Di conseguenza, anche nella giornata di oggi, in un quadro di prevalente stabilità potremo comunque avere precipitazioni sparse sulle regioni del Nord e zone interne del Centro-Sud. Nei prossimi giorni l’Italia sarà caratterizzata da condizioni meteo spesso instabili con piogge, temporali, grandinate, ma non mancheranno le pause asciutte. Le temperature subiranno un calo, portandosi dapprima in media e nella seconda parte della settimana al di sotto di 2-4°C; le precipitazioni sono attese abbondanti specie al centro-sud e regioni di Nordest.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 9 maggio 2023.

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino, con deboli precipitazioni tra Piemonte ed Alpi centrali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo peggioramento con piogge a tratti intense sulle regioni di nord-ovest e sull’Appennino settentrionale.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità tra Lazio e Abruzzo, con precipitazioni in sconfinamento sui settori sub-appenninici. In serata residue piogge sul Lazio, con nuvolosità irregolare su tutti i settori.

In Toscana nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e temporali sparsi sull’Appennino, variabilità asciutta altrove. Addensamenti più compatti tra la sera e la notte con fenomeni a partire dalle zone occidentali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale; asciutto altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. In serata attesi cieli coperti su tutti i settori, ma senza fenomeni associati.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione con piogge sparse sui settori meridionali, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone settentrionali con precipitazioni sparse. Molte nuvole in transito tra la sera e la notte ma con tempo asciutto.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in lieve aumento al centro e sulla Sardegna, in calo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .