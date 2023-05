Pesoforma cambia il look alla gamma dei Pasti Sostitutivi

Pesoforma rinnova il look alla gamma dei Pasti Sostitutivi.

Un packaging moderno, vivace e ancora più chiaro per chi ama prendersi cura della propria linea

La gamma dei Pasti Sostitutivi Pesoforma accompagna da sempre tutti coloro che ricercano soluzioni pratiche, utili ed efficaci per stare in forma senza rinunciare al gusto. I pasti sostitutivi Pesoforma sono prodotti completi ed equilibrati, le cui ricette sono costantemente riviste per migliorare sia il profilo nutrizionale che le caratteristiche organolettiche.

Proprio per questo, oltre ad un miglioramento delle ricette, Pesoforma ha deciso di rinnovare la veste grafica di tutta la gamma dei Pasti Sostitutivi, sia della linea base che della linea Nature. Un restyling ispirato a modernità e colore, per un maggiore impatto visivo a scaffale, ma anche per una più immediata lettura delle informazioni nutrizionali. Un look tutto nuovo, pensato appositamente per facilitare il cliente all’acquisto. Grazie al packaging dal design moderno e dai colori vivaci, da oggi sara’ infatti piu’ facile distinguere i prodotti Pesoforma sugli scaffali del supermercato.

In più, la nuova confezione mette in risalto i claim nutrizionali, rendendo più chiare e facilmente individuabili le caratteristiche di prodotto, come il contenuto proteico, la presenza di fibre e l’assenza di edulcoranti nelle ricette. Il nuovo look Pesoforma rispecchia i valori e la personalità del brand, moderna ed attuale, ma anche chiara e di qualità.