Marco Bongiovanni diventa Re di Turok e lancia “Quello che sei”

Marco Bongiovanni dai Töc Big Band al progetto solista “il re di Turok”: fuori sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Quello che sei”

On air il nuovo singolo de IL RE DI TUROK intitolato QUELLO CHE SEI. Torna quindi, a due mesi di distanza dal precedente “Belzebù”, la creatura musicale di Marco Töc Bongiovanni, ex fondatore della rock band Töc Big Band, con un nuovo brano che si caratterizza, come il precedente ma forse anche di più, per le chitarre distorte in primo piano a voler riaffermare l’intenzione di proseguire il cammino intrapreso in generi non troppo popolari in Italia: La canzone è energica e deve, infatti, molto alle influenze di grandi band come Iron Maiden, i Judas Priest e molti altri gruppi della scena europea degli anni 80, con la differenza del cantato in Italiano.

Il nuovo singolo fa parte del vasto repertorio dei lavori di Marco Töc Bongiovanni con una sua precedente band: i READY TO ROCK. Quello che sei, infatti, è brano nato intorno al 2012, quando la band era ancora in attività, e che avrebbe dovuto far parte del terzo disco del combo cuneese che però non vide mai la luce. Oggi Bongiovanni ripesca quindi dal cilindro questo pezzo, dandogli nuova linfa vitale, distribuendolo su su tutti gli stores digitali.

CENNI BIOGRAFICI SU MARCO BONGIOVANNI

Marco Töc Bongiovanni, classe 1982, è cantante e chitarrista proveniente dalla provincia di Cuneo. Dal 2008 al 2013 ha fatto parte della band i Ready to Rock con cui ha suonato circa 200 concerti tra Piemonte e Liguria con un discreto seguito di fans. Dopo il 2013 Bongiovanni ha congelato i Ready to rock per dare vita ad nuovo progetto più cantautorale chiamandolo inizialmente T.O.C. ma arrivato ai giorni nostri come Töc Big Band. Con la Töc Big Band ha avuto un’intensa attività live nel biennio 2013/2014 e ad oggi ha all’attivo un ep e un album. Con il singolo Maki6, la band compare anche nella compilation Very Indies 2021 prodotta da MusicBroker.It, distributore musicale DIY, per sostenere la musica indie, fondato da Antonio Meccariello. Nel 2022 Töc decide di tornare a sonorità più pesanti dando vita quindi a “Il re di Turok” senza però coinvolgere nessun membro dei Ready to rock. Il progetto vuole proprio dare una continuità alla vecchia band che all’attivo ha un ep e due album, cominciando col riproporre qualche vecchio brano per arrivare alla composizione di nuova musica e nuovi album.La prima uscita discografica è avvenuta per il 9 settembre 2022 con il singolo “Belzebù”.