Lupus: rischio maggiore con la tiroidite di Hashimoto

La tiroidite di Hashimoto si associa a rischio di lupus eritematoso sistemico (LES) di nuova insorgenza secondo un nuovo studio

Razionale e disegno dello studio

Alcuni studi presenti in letteratura hanno già dimostrato che i pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico (LES) si caratterizzano per una prevalenza significativamente più elevata di malattie della tiroide e ipotiroidismo rispetto ai controlli, mentre e alcuni case report hanno mostrato che il LES può insorgere dopo la tiroidite di Hashimoto (HT), ricordano i ricercatori nell’abstract di presentazione del lavoro pubblicato. Essendo, tuttavia, ancora poco chiara la correlazione epidemiologica tra HT e LES, i ricercatori hanno progettato uno studio di coorte retrospettivo per indagare questo aspetto.

A tal scopo, hanno attinto ai dati del database assicurativo sanitario di Taiwan (the National Health Insurance Research Database – NHIRD), che ingloba i dati sanitari relativi al 95% degli abitanti di Taiwan dal 1995.

I ricercatori hanno valutato per il rischio di insorgenza di LES fino al 2013 i dati relativi a tutti gli individui che erano stati sottoposti a 3 visite ambulatoriali o ad un ricovero ospedaliero per tiroidite autoimmune tra il 2003 e il 2012.

Inoltre, hanno valutato il rischio di insorgenza di LES in tutti i partecipanti senza evidenza di disturbi associati alla tiroide (coorte di controllo).

Per omogenizzare e bilanciare le differenze esistenti tra le due coorti in studio, i ricercatori hanno incrociati i dati degli individui delle due coorti, secondo un rapporto 1:2 in base al propensity score e in base ad un rapporto 1:20 in base all’età.

L’outcome primario dello studio era rappresentato dalla nuova insorgenza di LES.

Sono stati inclusi nello studio 15.512 pazienti (età media, 43,4±16,0 anni; 86,2% donne) con tiroidite di Hashimoto e 31.024 partecipanti di controllo (età media, 43,4±16,0 anni; 86,2% donne).

Complessivamente, il 38,4% e il 99,8% dei pazienti e del gruppo di controllo, rispettivamente, non presentava ipertiroidismo o ipotiroidismo (P <0,001).

Inoltre, il gruppo di pazienti con HT presentava un maggior numero di comorbidità rispetto al gruppo di controllo (P <0,001), ad eccezione della malattia renale cronica, della malattia infiammatoria intestinale e dell’HIV.

Tra i pazienti con tiroidite di Hashimoto, inoltre, il 54,4% era stato sottoposto a trattamento con farmaci antitiroidei e il 19,4% a trattamento con idrossiclorochina o corticosteroidi.

Risultati principali

Dall’analisi dei gruppi in toto è emerso che la tiroidite di Hashimoto era associata a tassi più elevati di LES nel modo seguente:

– Follow-up senza restrizioni [rapporto tassi di incidenza (IRR): 3,58; IC95%: 2,43-5,28; p<0,001] – Follow-up a 3 mesi [IRR: 3,45; IC95%: 2,31-5,15; p<0,001] – Follow-up a 6 mesi [IRR, 3,57; IC95%: 2,35-5,40; P <0,001]

Dalle analisi di regressione di Cox è emerso che il rischio di LES era associato a HT:

– nella popolazione in toto ( hazard ratio [HR]: 3,54; IC95%: 2,40-5,22)

– nel sottogruppo di individui con HT senza ipertiroidismo o ipotiroidismo (HR: 3,47; IC95%: 2,12-5,69)

– nel sottogruppo di individui con HT e ipotiroidismo (HR: 4,27; IC95%: 2,67-6,83)

– nel sottogruppo di individui con HT con ipertiroidismo e ipotiroidismo (HR: 3,77; IC95%: 1,76-8,05)

L’associazione tra LES e HT, invece, non è stata documentati negli individui con TH e ipertiroidismo (HR: 1,72; IC95%: 0,68-4,35).

Riassumendo

Pur non potendo escludere che i risultati dello studio potrebbero essere stati falsati dalla mancata disponibilità dei dati relativi alla condizione di fumatore, che rappresenta un noto fattore di confondimento del LES, nel complesso “…i dati ottenuti suggeriscono un innalzamento del rischio di LES nel gruppo con tiroide di Hashimoto, dopo aggiustamento delle stime in base alle caratteristiche iniziali degli individui considerati, alle comorbilità e ai fattori medici confondenti rispetto al gruppo di controllo – scrivono i ricercatori nelle conclusioni dello studio”.

Questo studio, pertanto, potrebbe aprire la strada a nuove ricerche volte a chiarire le relazioni patogenetiche esistenti tra HT, ipotiroidismo, ipertiroidismo e LES.

Bibliografia

Lin H-C et al. Hashimoto’s thyroiditis increases the risk of new‑onset systemic lupus erythematosus: a nationwide population‑based cohort study. Arthritis Res Ther. 2023;25(1):20. doi:10.1186/s13075-023-02999-8

